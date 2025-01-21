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نجمة تنس تعبر عن حزنها بعد حظر "تيك توك"

21
JANUARY
2025
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عبرت نجمة التنس الأميركية كوكو غوف عن حزنها بحظر تطبيق "تيك توك" الصيني الشهير في أميركا وذلك بعد فوزها يوم الأحد على السويسرية بيلندا بينشيتش في بطولة أستراليا المفتوحة.
 
وبلغت غوف ربع نهائي البطولة الكبرى يوم الأحد لتضرب موعدا مع الإسبانية باولا بادوسا في الدور المقبل، وبعد فوزها توجهت غوف إلى الكاميرا في حركة معتادة في ملاعب التنس لتكتب رسالة تذكارية، حيث كتبت "إرقد بسلام يا تيك توك أميركا" وإلى جانبه قلب مكسور.
 
 
وقالت المصنفة الثالثة عالميا بعد المباراة: أتمنى أن يعود إلى العمل في أميركا، هو أمر محزن جدا، أحب تيك توك وهو التطبيق الذي ألجأ له قبل المباريات, والآن سأكون مجبرة على قراءة المزيد من الكتب وأن أكون شخصا منتجا بشكل أكبر. لا أعلم قد يكون حظره نعمة.
 
وكانت المحكمة العليا في أميركا أعلنت أن تيك توك الصيني سيتوقف عن العمل في أميركا بدءا من 19 يناير الجاري حتى يباع إلى مالك أميركي ما يعد صدمة تكنولوجية باعتباره أحد أنجح التطبيقات في الوقت الحالي.
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