بطل دوري أبطال أوروبا ينضم إلى الجيش في بلاده

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انضم فوران مالودا بطل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا سابقا إلى صفوف جيش غويانا الفرنسية ضابطا في أحد الفيالق.

ويعرف مالودا الذي بدأ مسيرته في 1996 وأنهاها في 2018، بتحقيقه عددا من البطولات الكبرى مع ليون الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى وصافة كأس العالم 2006 مع منتخب فرنسا.

وأعلن يوم الأحد انضمام مالودا إلى فوج المشاة الثالث في جيش غويانا الفرنسية، حيث ينحدر نجم تشيلسي السابق، لينقل قيمه والتزامه إلى فئة الشبان في الجيش.

ويتيح النظام لمالودا، 44 عاما، أن يتطوع في المجال العسكري باعتباره شخصية عامة كي يعزز أهمية الالتزام والقيم في المجال العسكري دون أن يكون منخرطا فيه في السابق.

وسيقيم بطل الأبطال السابق مع كتيبته في كايان، مسقط رأسه وعاصمة غويانا الفرنسية.

وعلى الرغم من خوضه 80 مباراة مع الفريق الأول لمنتخب فرنسا فإن مالودا عاد وخاض 4 مباريات دولية مع منتخب غويانا الفرنسية لتعاقب لاحقا بسبب مشاركته غير القانونية في 2017.