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غوارديولا سعيد بـ"خطوة" دوري أبطال أوروبا

20
JANUARY
2025
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أبدى جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، سعادته بعد الفوز الكاسح على مضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 6-0 ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد.
 
وصرح غوارديولا عبر قناة سكاي سبورتس بعد المباراة: "نحن سعداء حقا لأننا قدمنا الأداء الذي يميزنا في آخر 10 سنوات، وسعداء بالحصول على النقاط الثلاث والتواجد في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".
 
وأضاف المدرب الإسباني: "لقد قدمنا أداء أفضل كثيرا، وقد لا يكون أفضل مستوى لنا، ولكننا اقتربنا من حالة الثبات الفني لمستوانا، ولم نظهر بهذا الأداء في عدد من المباريات السابقة التي فزنا بها".
 
 
وانتقل غوارديولا للإشادة بمنافسه إبسويتش تاون، قائلا: "لقد فازوا في هذا الملعب على تشلسي، وفازوا على نوتنغهام خارج ملعبهم، إنهم فريق مميز، ولديهم مهاجم جيد (ليام ديلاب)، ولكننا قدمنا أفضل مستوياتنا".
 
واختتم غوارديولا تصريحاته: "لقد قدم لاعبو فريقي أداء جيدا، ويدركون تماما ما حققناه في المواسم الماضية، فالأمر لا علاقة له بالنتائج سواء الفوز أو الخسارة بل تقديم أداء ممتع".
 
وقفز مانشستر سيتي بهذا الفوز للمركز الرابع برصيد 38 نقطة أمام نوتنغهام فورست وأرسنال 44 نقطة ثم ليفربول في الصدارة برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة.
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