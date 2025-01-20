living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنشيلوتي يتحدث عن دور مبابي في فوز ريال مدريد

20
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثنى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الدور الذي قام به الفرنسي كيليان مبابي، في فوز النادي الملكي على ضيفه لاس بالماس ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
وشدد المدرب الإيطالي على أن مبابي يعد أفضل مهاجم في العالم حاليا، مشيرا إلى أنه ساعد الريال كثيراً في تحقيق نتائج إيجابية، ومؤكدا بأنه يعيش فترة جيدة للغاية في الوقت الحالي.
 
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء، الذي جرى بملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد: "أنا مرتبك لأنني سمعت أننا لعبنا كرة قدم سيئة للغاية وما أراه هو أن ريال مدريد هو المتصدر".
 
وأوضح أنشيلوتي: "سأستمر في دراسة أخطاء الفريق. لعبنا اليوم مباراة مثالية للغاية، مع الكثير من الجودة. لقد بدأنا بشكل سيء لكن الديناميكية لم تتغير".
 
وأضاف مدرب الريال: "لقد ساعدنا مبابي كثيراً لأنه يمر بفترة جيدة للغاية. لقد كان عمل الفريق جيدًا للغاية. نحن قادرون على تحقيق التوازن اللازم للتعامل مع اللحظات الجيدة والصعبة".
 
وواصل أنشيلوتي حديثه عن مبابي، حيث قال إنه "أفضل مهاجم في العالم. كان بإمكاننا وضعه على الجناح الأيسر، لكنه مهاجم رائع ويشعر براحة كبيرة في منطقة الوسط وليس على الجناح. إنه يتمتع بقدرة فريدة على الحركة ويمكننا الاستفادة منها بشكل أفضل في الداخل".
 
واستدرك المدرب المخضرم قائلا: "لا أستطيع أن أقول إننا أفضل لاعبي كرة القدم، لكننا لا نلعب بشكل سيء. الفريق يعمل. أحياناً يلعب بشكل أفضل وأحياناً لا".
 
وتابع: "في بعض الأحيان يكون هناك توازن جيد وفي أحيان أخرى لا يكون كذلك. "نحاول أن نلعب كرة القدم مع الأخذ بالاعتبار خصائص لاعبي فريقي".
 
وفي ختام حديثه، تطرق أنشيلوتي للانتقادات التي طالت الفريق في الفترة الأخيرة، حيث قال: "هناك دائما انتقادات. صافرات الاستهجان في البرنابيو مؤلمة لأنها تمثل انتقاداً من قاعدتنا الجماهيرية المجروحة التي تحفزنا. لقد كانت بمثابة جرس إنذار في مباراة الكأس وكانت مفيدة. اليوم قدم الفريق نسخة رائعة".
 
وقفز ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني، بعد الفوز على لاس بالماس 4-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين بالمسابقة.
 
وتقدم لاس بالماس بهدف مبكر للغاية سجله فابيو سيلفا بعد مرور 27 ثانية من بداية اللقاء، الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق المدريدي.
 
ورد الريال بأربعة أهداف سجلها مبابي "ثنائية" وإبراهيم دياز ورودريغو وفيدريكو فالفيردي في الدقائق 18 و33 و36 و57 على التوالي.
 
كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ثلاثة أهداف أخرى لمبابي وجود بيلينغهام وفيدريكو فالفيردي نجوم الفريق المدريدي في الدقائق 43 و73 و86 على الترتيب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   