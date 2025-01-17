طرد مشبوه يغلق ملعب مواجهة باريس ومكابي تل أبيب

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أغلقت الشرطة الفرنسية ملعب "أديداس أرينا" قبل مباراة الدوري الأوروبي لكرة السلة بين باريس سان جيرمان ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، يوم الخميس، بسبب العثور على طرد مشبوه خارج الملعب.

وقال ضابط شرطة لـ "رويترز" إن السلطات منعت الجماهير من دخول منطقة الطوق الأمني في حين قام كلب بفحص طرد توصيل الطعام المتروك على دراجة.

وقام مختصون بتدمير الطرد في مكانه، وسمحت السلطات للجمهور بدخول المنطقة الأمنية بعد نصف ساعة.

وأوضح ضابط شرطة: لم يكن هناك شيء. كان إجراء احترازيا.

وصنفت الهيئة المعنية بمكافحة الشغب بوزارة الداخلية المباراة بأنها عالية المخاطر بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالتوتر القائم‭ ‬في الشرق الأوسط.