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تفاصيل جديدة.. مانشستر سيتي وراء انفصال غوارديولا عن زوجته

17
JANUARY
2025
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء الخميس، أن تجديد بيب غوارديولا لعقده مع مانشستر سيتي أدى إلى انفصاله عن زوجته كريستينا سيرا.
 
وانتشرت أخبار انفصال المدرب الإسباني في اليومين الماضيين بمختلف وسائل الإعلام، بعد 30 عاما من زواجهما وإنجاب 3 أطفال.
 
جاءت الأخبار غير المتوقعة في وقت يشهد فيه غوارديولا أقصى قدر من التوتر، لأنه يعاني من أزمة حادة كمدرب للنادي الإنجليزي، بطل الدوري في آخر 4 مواسم.
 
وكشفت "ماركا" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني نقلا عن الصحافية لورينا فاسكيز، أن مانشستر سيتي هو سبب انفصال غوارديولا عن شريكته، وذكر التقرير: كان مفتاح هذا الانفصال هو تجديد بيب مع مانشستر سيتي لعامين آخرين.
 
وزادت الصحيفة: القرار لم يعجب كريستينا سيرا، والذي كان بمثابة الدافع لإنهاء علاقة استمرت 30 عاما.
 
ولفتت التقارير أيضا إلى أن علاقة غوارديولا بزوجته انتهت بطريقة ودية، لدرجة أنهما قضيا "عيد الميلاد" معا، على الرغم من أنهما قررا الانفصال قبل العطلة.
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