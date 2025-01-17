الأهلي يكشف آخر تطورات ثلاثي الفريق قبل مواجهة أورلاندو

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أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري، الخميس، جاهزية كل من عمر كمال عبدالواحد وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبوعلي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ويلتقي الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، مع ضيفه أورلاندو بايريتس، السبت، في الجولة السادسة (الأخيرة) بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وبعدما حسم كلا الفريقين تأهلهما لدور الثمانية في المسابقة، التي يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 12 لقبا، منذ الجولة الماضية، أصبح الصراع بينهما قاصرا على الحصول على قمة المجموعة من أجل ملاقاة أحد الأندية الحاصلة على الوصافة في المجموعات الثلاث الأخرى بدور الثمانية.

ويتصدر أورلاندو، المتوج باللقب عام 1995، الترتيب برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه الأهلي، الذي أصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث من أجل اقتناص القمة.

وذكر المركز الإعلامي للأهلي، الخميس، أن عمر كمال شارك في المران بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، واطمأن الجهاز الطبي على حالته بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص به.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن إمام عاشور، يشارك في المران الجماعي غدا الجمعة بصورة طبيعية بعد تعرضه لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في مباراة الفريق ضد ضيفه الجونة أمس الأربعاء بالدوري المصري الممتاز.

وأضاف أن إمام عاشور خضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم على ملعب (مختار التتش) استعدادا لمباراة أورلاندو.

وأوضح أن وسام أبوعلي، مهاجم الفريق، أدى اليوم تدريبات منفردة على ملعب التتش اشتملت على بعض الجوانب البدنية وفقرة للتصويب على المرمى.

وشدد جاب الله على أن أبوعلي سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية غدا بعد الاطمئنان على حالته وانتهائه من البرنامج الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي وإخصائي التأهيل.

وخضع وسام أبو علي لفحوصات طبية بعد عودة بعثة الأهلي من كوت ديفوار عقب لقائه مع مضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري، يوم السبت الماضي بالبطولة القارية، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب.