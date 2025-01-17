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ريال مدريد يصالح جماهيره بفوز مثير على سيلتا فيغو

17
JANUARY
2025
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تأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه سيلتا فيغو 5-2 في الأشواط الإضافية، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الستة عشر.
 
وجاء هذا الفوز للريال ليصالح جماهيره عقب الخسارة الكبيرة أمام غريمه التقليدي برشلونة 2-5 في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية يوم الأحد الماضي.
 
ولحق الريال بأندية برشلونة وأوساسونا وبلنسية وأوساسونا وريال سوسيداد وليغانيز وأتلتيكو مدريد، مكملا عقد المتأهلين إلى دور الثمانية.
 
وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 37 عن طريق كيليان مبابي، قبل أن يضيف فينسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 48.
 
وفي الدقيقة 83 سجل جوناثان بامبا الهدف الأول لسيلتا فيغو، قبل أن يدرك ماركوس ألونسو التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.
 
ومر الشوط الإضافي الأول بدون جديد، لكن إندريك سجل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 108 بالشوط الإضافي الثاني، وبعده بأربع دقائق أضاف فيدريكو فالفيردي الهدف الرابع.
 
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني، سجل إندريك الهدف الخامس للريال والثاني له في المباراة.
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