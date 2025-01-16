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كونور وجونيور يحييان نزال الآباء في لندن بعد 30 عاماً

16
JANUARY
2025
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تقرر إقامة مباراة الملاكمة المرتقبة بين الثنائي البريطاني كونور بين وكريس يوبانك جونيور في لندن بعد مرور 30 عاما منذ نزال والديهما نايجل وكريس يوبانك.
 
وأبان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، يوم الأربعاء، أن المباراة ستقام في لندن خلال شهر أبريل المقبل بعد أكثر من 30 عاما من مباراتي الوالدين نايجل بين وكريس يوبانك، في واحدة من أعظم المنافسات في بريطانيا.
 
وكان من المقرر أن يلتقي بين ضد يوبانك جونيور في نزال بحلبة "أو تو أرينا" في لندن خلال أكتوبر 2022 في مباراة وزن الخفيف، لكن ألغيت المباراة بسبب سقوط بين في اختبار للكشف عن المنشطات.
 
وكافح بين على مدار عامين لتبرئة نفسه حتى ألغيت عقوبة إيقافه في نوفمبر 2024.
 
وخاض والدا اللاعبين نزالين في 1990 و1993 غاز يزبانك في الأول بينما انتهى الثاني بالتعادل.
 
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