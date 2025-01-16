هجوم مبطن من سلوت بحق صلاح: حصل على الفرص.. وفشل

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أكد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح كان أكثر من حصل على فرص خلال مباراة فريقه أمام نوتنغهام فورست، لكنه لم يستغلها، مضيفاً أنه سعيد بأداء البرتغالي ديوغو جوتا.

وتعادل ليفربول 1-1 مع نوتنغهام فورست يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل متصدر الترتيب في الفوز على الأخير في مباراتي الدوري هذا الموسم بعدما خسر في الدور الأول 1-0.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي: أنا سعيد بأداء جوتا، قام بتأثير هائل بالفعل من قبل حين شارك أمام فولهام. لكنه تعرض لانتكاسة بسيطة بعدها وشعرت أنه بحاجة إلى المزيد من الوقت لاستعادة مستواه، من الصعب عندما تكون خارج الملعب أن تستعيد هذا النسق على الفور.

وأضاف: كان من دواعي سروري رؤيته اليوم، ربما قدم أداء أفضل من مباراة فولهام، كان هو، باستثناء محمد صلاح، أكثر من سنحت له الفرص لتسجيل الهدفنا الثاني.

وينتهي عقد صلاح الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، إذ دخل الفترة الحرة ويحق له التفاوض مع أي ناد والانتقال إليه مجاناً.

وسجل صلاح 21 هدفاً وصنع 17 في 28 مباراة مع ليفربول بكافة المسابقات هذا الموسم، ليساهم في تصدر فريقه ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.