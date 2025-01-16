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استطاع السائق الإسباني جوان روما كاراراتش "ناني" من تحقيق إنجاز غاب عنه 9 أعوام بعد فوزه بالمرحلة العشرة من رالي داكار السعودية 2025 يوم الأربعاء.

وانتهت يوم الأربعاء المرحلة العاشرة من رالي داكار الذي يختتم يوم الجمعة، في الوقت الذي عاد فيه الجنوب إفريقي هانك لاتيغان إلى الصدارة بفارق دقيقتين و27 ثانية عن السعودي يزيد الراجحي في صدارة الترتيب العام.

"ناني روما" حقق الفوز الأول في تاريخ فورد في مراحل داكار، ويعد فوزه كذلك الأول له منذ غيابه عن نسخة 2023 بسبب إصابته بسرطان المثانة.

روما متوجا بداكار للدراجات في 2004

وحقق المخضرم، بطل داكار في الدراجات النارية في 2004، والسيارات، 2014، أول مرحلة له في داكار الحالي بتسجيل تاريخي لفورد إذ فاز بالمرحلة العاشرة من السباق الذي استمر لمسافة 100 كيلومتر بين حرض والشبيطة.

وعانى روما في بداية رالي داكار الحالي عندما انكسر محرك الرابتور الخاص به في مرحلة الكرونو، 48 ساعة، والتي بددت أسي آمال للفوز بالسابق، لكن إصراره ودعمه لزميله إكستروم ساعداه ليفوز بالمرحلة العاشرة.

واعترف ناني روما سابقا: في بعض الأحيان تحاول أن تفعل كل شيء بشكل صحيح ويتطلب الأمر الكثير من الجهد لتصحيح الأمور".

فوزه بداكار 2014 لفئة السيارات

وفاز روما على البرازيلي لوكاس مورايش بفارق 18 ثانية يوم الأربعاء، إذ خطف الكتالوني الصدارة من النقطة الأولى بعد 45 كيلومترا واستمر في التقدم حتى أنهى المرحلة.

وتعد مدة 10 أعوام طويلة على متسابق استطاع التتويج بنسختين سابقتين لكنه تعرض إلى عدة صدمات منها إصابته بالسرطان في 2023 وأيضا إصابة ابنه مارك بشلل نصفي في مايو الماضي والذي كان متفوقا في الدراجات النارية على الطرق الوعرة، لكن ناني استقبل أخبارا جيدة قبل خوضه رالي داكار الحالي بأن ابنه بدأ بالمشي بمساعدة هيكل خارجي.