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أستراليا المفتوحة.. دجوكوفيتش يسحق فاريا في الدور الثاني

16
JANUARY
2025
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واصل نوفاك دجوكوفيتش مسيرته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزه 6-1 و6-7 و6-3 و6-2 على البرتغالي المتأهل من التصفيات جايمي فاريا في الدور الثاني اليوم الأربعاء ليقطع خطوة أخرى نحو لقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى.
 
وبالنسبة للاعبين البارزين، فإن الأسبوع الأول من بطولة كبرى يتعلق بالحفاظ على المستوى وإيقاع اللعب في خضم المنافسة الشديدة
 
ولم يكن دجوكوفيتش ليتمنى أكثر من ذلك من أول منافسين له في البطولة إذ يشارك كلاهما لأول مرة في بطولات كبرى.
 
كان فوز فاريا في الدور الأول أول انتصار له على مستوى بطولات المحترفين بينما حقق ديوكوفيتش رقما قياسيا آخر بمجرد دخوله الملعبلخوض مباراته رقم 430 في البطولات الأربع الكبرى.
 
وبدا الفارق في الخبرة وكأنه هوة في المجموعة الافتتاحية التيجاءت من جانب واحد لكن فاريا عاد بقوة إلى المنافسة بالفوزبالمجموعة الثانية في الشوط الفاصل بفضل مهاراته الرائعة في تسديدالكرات وحيويته في الملعب.
 
لكن دجوكوفيتش، الذي يدربه منافسه السابق آندي موراي، كسرإرسال منافسه ليتقدم 4-2 في المجموعة الثالثة ثم قضى تماما على أيتهديد من المصنف 125 عالميا في المجموعة الرابعة.
 
وقال الصربي (37 عاما) بعد وصوله إلى الدور الثالث في بطولةأستراليا المفتوحة للمرة 17 بتسديد الإرسال الساحق رقم 14 في المباراة: أحب هذا الملعب، وأعشق البطولة، أعتقد أنني استجبت بشكل جيد في المجموعة الثالثة وقدمت أداء مميزا في الرابعة. لعب بشكل رائع في نهاية المجموعة الثانية وبدايةالمجموعة الثالثة وكان علي أن أتحمل العاصفة.قلت له عند الشبكة إن مستقبلا مشرقا ينتظره وعليه أن يواصل اللعب بهذا الأداء.
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