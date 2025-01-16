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حقيقة انتقال صلاح إلى الهلال السعودي.. مصدر يكشف التفاصيل

16
JANUARY
2025
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كشف مصدر مقرب من إدارة نادي الهلال السعودي، الأربعاء، حقيقة الصورة التي نشرها رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والتي ظهر فيها مرتديا القميص الأزرق لنادي الهلال السعودي.
 
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن النادي بدأ خطوات فعلية في مفاوضات لضم محمد صلاح خلال فترة قريبة، وذلك ليكون النجم العالمي ضمن صفوف الهلال خلال بطولة كأس العالم للأندية.
 
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025 في الولايات المتحدة، في المدة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، وذلك بمشاركة 32 ناديا، من الاتحادات الدولية الـ6 في العالم، وهي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف، واتحاد أميركا الجنوبية، وأوقيانوسيا، والاتحاد الأوروبي.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن نادي الهلال السعودي يسعى إلى ضم محمد صلاح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بحيث يكون أحد الأعمدة الرئيسة التي يخوض بها منافسات كأس العالم للأندية بعد 6 أشهر من الأن، بما يمكن النادي من تحقيق نصرًا كبيرًا خلال هذه البطولة.
 
 
يشار إلى أن نادي الهلال السعودي سيلعب ضمن المجموعة الثامنة في مونديال الأندية، والتي تضم أندية عملاقة، مثل ريال مدريد الإسباني وسالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي، لذلك يسعى النادي إلى دعم قوته بعدد من النجوم الكبار، الذين يحاول بالفعل التعاقد مع بعضهم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
 
ولفت إلى أن وجود النجم العالمي محمد صلاح ضمن صفوف النادي السعودي يكفل قوة لا يستهان بها، لا سيما أن النادي يحظى بعدد من النجوم العالميين مثل نيمار، كما هناك جهود أخرى لضم اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي قد تتكلل بالنجاح.
 
ونفى المصدر ما تناقلته بعض الصحف الإنجليزية والإسبانية بشأن عرض النادي مليون جنيه إسترليني أسبوعيا على صلاح مقابل اللعب لنادي الهلال، مؤكدا أن ما يتم تداوله حاليا مجرد تخمينات، لأنه لا يوجد اتفاق فعلي، أو إعلان من جانب مسؤولي النادي عن قيمة العروض التي تقدم للنجوم المستهدفين.
 
إلا أن المصدر المطلع داخل نادي الهلال أكد أن نشر تركي آل الشيخ للصورة التي يرتدي فيها محمد صلاح قميص النادي، يعد خطوة مبشرة، وتشير إلى أن هناك تقدما في المفاوضات، وربما تم التوصل إلى اتفاق بالفعل.
 
يشار إلى أن راتب اللاعب المصري محمد صلاح أسبوعيا مع فريق ليفربول يصل إلى نحو 350 ألف جنيه إسترليني (428 ألف دولار أميركي)، بينما يسعى اللاعب إلى الحصول على راتب أعلى في حالة تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.
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