بانتظار مرموش.. مان سيتي يحسم أول صفقات الشتاء

A + A -

حسم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، أول صفقاته في سوق الانتقالات الشتوي، الثلاثاء.

وأعلنت مصادر عدة، انتقال المدافع البرازيلي الصاعد، فيتور رييس، من بالميراس البرازيلي إلى صفوف كتيبة بيب غوارديولا.

وقال فابريتسيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، إن صفقة رييس ستكلف مانشستر سيتي 40 مليون يورو.

ويعتبر رييس البالغ من العمر 19 عاما، من أبرز المدافعين الصاعدين في أميركا الجنوبية، وبالرغم من صغر سنه، إلا أنه أصبح ركيزة أساسية في صفوف بالميراس في البرازيل.

وتترقب الجماهير الآن توجه إدارة مانشستر سيتي للتوقيع مع النجم المصري عمر مرموش، لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني، وهو على رأس قائمة المطلوبين في مان سيتي هذا الشتاء.

كما يلاحق "السيتيزينس" المدافع الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، لاعب نادي لانس الفرنسي.