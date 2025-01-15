living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلوب يمدح صلاح.. ويعلّق على إمكانية انتقاله لريد بول

15
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق إنه يتمنى بقاء محمد صلاح وفيرغيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد مع الفريق، مؤكدا أنه لم يندم على قراره بالرحيل عن النادي الإنجليزي.
 
وتنتهي عقود صلاح وفان دايك وأرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بينما رحل كلوب عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.
 
وقال كلوب في مؤتمر صحفي في سالزبورغ يوم الثلاثاء لتقديمه في منصبه الجديد رئيس كرة القدم العالمية في ريد بول "صلاح أكبر مهاجم في ليفربول خلال السنوات الأخيرة".
 
وأضاف المدرب الألماني "إنه لاعب وإنسان رائع، وأفضل سفير لمصر، لذا أتمنى أن يبقى في ليفربول".
 
وأضاف "أتمنى أن يجدد الثلاثي عقودهم مع النادي، ولكن لا أعرف، لم يخبرني أي منهم بشيء".
 
وأجاب كلوب مازحا عندما سُئل عن إمكانية انضمام صلاح إلى أحد أندية مجموعة ريد بول في المستقبل: "صلاح سيعجب بالفكرة ولكن بصراحة ليس لدينا المال الكافي لإقناعه".
 
وأشار "نعم أرنولد بإمكانه أيضا الانضمام إلينا، لقد تحسن مستواه في أداء المهام الدفاعية، أليس كذلك؟"، مضيفا "لا أصدق أن هذا النقاش لا يزال مطروحا في المؤتمرات الصحفية وأنا سعيد حقا بأنني لست جزءا من هذا الجدال".
 
وأكد كلوب "أنا على تواصل بالرسائل مع بعض الأشخاص واللاعبين والمدربين وأيضا المدير الفني آرني سلوت، ولكن لا أتمنى بنسبة ضئيلة للغاية فكرة الاستمرار في ليفربول".
 
واختتم تصريحاته قائلا: "أنا سعيدة للغاية بعدم استمراري مع ليفربول، لأن الفريق يؤدي بشكل جيد للغاية، وأتمنى لهم التوفيق وأشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات، لأنهم يقدمون أداء رائعا".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   