كلوب يمدح صلاح.. ويعلّق على إمكانية انتقاله لريد بول

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق إنه يتمنى بقاء محمد صلاح وفيرغيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد مع الفريق، مؤكدا أنه لم يندم على قراره بالرحيل عن النادي الإنجليزي.

وتنتهي عقود صلاح وفان دايك وأرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بينما رحل كلوب عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي في سالزبورغ يوم الثلاثاء لتقديمه في منصبه الجديد رئيس كرة القدم العالمية في ريد بول "صلاح أكبر مهاجم في ليفربول خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف المدرب الألماني "إنه لاعب وإنسان رائع، وأفضل سفير لمصر، لذا أتمنى أن يبقى في ليفربول".

وأضاف "أتمنى أن يجدد الثلاثي عقودهم مع النادي، ولكن لا أعرف، لم يخبرني أي منهم بشيء".

وأجاب كلوب مازحا عندما سُئل عن إمكانية انضمام صلاح إلى أحد أندية مجموعة ريد بول في المستقبل: "صلاح سيعجب بالفكرة ولكن بصراحة ليس لدينا المال الكافي لإقناعه".

وأشار "نعم أرنولد بإمكانه أيضا الانضمام إلينا، لقد تحسن مستواه في أداء المهام الدفاعية، أليس كذلك؟"، مضيفا "لا أصدق أن هذا النقاش لا يزال مطروحا في المؤتمرات الصحفية وأنا سعيد حقا بأنني لست جزءا من هذا الجدال".

وأكد كلوب "أنا على تواصل بالرسائل مع بعض الأشخاص واللاعبين والمدربين وأيضا المدير الفني آرني سلوت، ولكن لا أتمنى بنسبة ضئيلة للغاية فكرة الاستمرار في ليفربول".

واختتم تصريحاته قائلا: "أنا سعيدة للغاية بعدم استمراري مع ليفربول، لأن الفريق يؤدي بشكل جيد للغاية، وأتمنى لهم التوفيق وأشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات، لأنهم يقدمون أداء رائعا".