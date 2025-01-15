التعادل الإيجابي يهيمن على 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي

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شهدت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ثلاث تعادلات لكل من تشلسي ومانشستر سيتي وليفربول مع كل من بورنموث وبرنتفورد ونوتنغهام فورست على التوالي.

وأنقذ ريس جيمس قائد تشيلسي فريقه من الخسارة أمام بورنموث بتسديدة من ركلة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بين الفريقين بنتيجة 2-2.

وتغلب البديل جيمس، الذي شارك في الشوط الثاني وعاد من إصابة طويلة في نهاية الأسبوع، على مارك ترافيرز بتسديدة متقنة غيرت اتجاهها لتسكن في الزاوية البعيدة للمرمى.

وسجل كول بالمر لتشلسي في الشوط الأول قبل أن يعادل بورنموث من ركلة جزاء عن طريق جاستن كلويفرت في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وبعد ذلك فاجأ أنطوان سيمينيو الجماهير في ستامفورد بريدج عندما أطلق تسديدة صاروخية باتجاه القائم القريب تجاوزت روبرت سانشيز لتصبح النتيجة 2-1 لصالح بورنموث.

وسجل بالمر هدفه الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أن تلقى تمريرة متقنة من نيكولاس جاكسون الذي تخلص من ثلاثة من لاعبي وسط بورنموث عند خط منتصف الملعب.

وأرسل نجم تشيلسي حارس المرمى ترافيرز إلى الأرض بحركة خادعة وسدد الكرة في الشباك.

وظل تشيلسي، الذي فشل في الفوز بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد37 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما جمع بورنموث 34 نقطة.

وأهدر مانشستر سيتي تقدمه بهدفين بعد أن سجل يواني ويسا وكريستيان نورغارد هدفين في وقت متأخر من المباراة ليمنحا برنتفورد تعادلا مثيرا 2-2 أمام ضيفه في الدوري الإنجليزي.

وبعد تعرضه لست هزائم في الدوري في نوفمبر وديسمبر، استعاد سيتي عافيته بالتعادل مع إيفرتون والفوز على ليستر سيتي ووست هام يونايتد لكن انهياره في وقت متأخر من مباراة الثلاثاء أوقف صحوته التي لم تدم طويلا وتوقفت فجأة.

وبالنقطة التي حصل عليها من المباراة أصبح سيتي في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بينما يحتل برنتفورد المركز العاشر برصيد 28 نقطة بعد تحقيقه عودة غير متوقعة.

وبعد أن عانى من صعوبات في صناعة الفرص في الشوط الأول، اقترب سافينيو جناح مانشستر سيتي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50 إذ تقدم من الجهة اليسرى قبل أن يسدد كرة اصطدمت بالقائم.

وجاء التقدم أخيرا لصالح سيتي في الدقيقة 66 عندما أرسل كيفن دي بروين تمريرة رائعة من الناحية اليمنى قابلها فودن بتسديدة باتجاه القائم البعيد.

وكان من المفترض أن تحسم المباراة عندما سجل فودن الهدف الثاني بعد 12 دقيقة أخرى.

لكن بعد أربع دقائق، نجح يواني ويسا في تقليص الفارق في الدقيقة 82 بتسديدة من مسافة قريبة ومع قيام مدافعي سيتي بعدة

تدخلات في الدقائق الأخيرة لحماية تقدم فريقهم كان ينبغي عليهم إدراك التهديد الذي يشكله برينتفورد.

وأكمل الدنماركي الدولي نورغارد عودة برنتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حيث لعب برأسه بقوة ليضع الكرة في شباك ستيفان أورتيغا، على الرغم من أن حارس مرمى سيتي وضع يده لإبعاد الكرة.

وتعادل ليفربول مع مضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 1 - 1 في قمة منافسات الجولة 21 بالدوري الإنجليزي.

وتقدم نوتنغهام فورست بهدف مبكر سجله بعد مرور ثماني دقائق، ليحتفل بهدفه رقم 13 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحقق ليفربول التعادل بهدف لمهاجمه البرتغالي ديوغو غوتا في الدقيقة 66 ليحصل كل فريق على نقطة.

لكن ليفربول واصل نزيف النقاط بتعادل ثان على التوالي، وفشل أيضا من رد اعتباره أمام نوتنغهام فورست الذي ألحق به الخسارة الوحيدة في مباراة الفريقين بالدور الأول.

كما أوقف هذا التعادل سلسلة من 6 انتصارات متتالية لفريق نوتنغهام ليبقى في المركز الثاني برصيد 41 نقطة بفارق ست نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.