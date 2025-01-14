سلوك صلاح يثير الغضب.. وتصرفاته "تفضح" رغبته

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كشفت تقارير صحافية أن النجم المصري محمد صلاح يرغب في البقاء ضمن صفوف فريقه ليفربول وتوقيع عقد جديد، في ظل قرب انتهاء عقده مع الفريق ودخوله الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي ناد.

ودخل صلاح الفترة الحرة بدءا من يناير الجاري، وسيكون قادراً على الرحيل مجاناً بنهاية الموسم الجاري.

وقال الصحافي الشهير ديفيد لينش لشبكة "سكاي سبورتس": أعتقد أن صلاح يحاول فقط الاستفادة من علاقته بالجماهير للضغط على النادي. أعلم أن هذا الأمر يثير حفيظة الناس وربما لا يشعرون بالارتياح لذلك.

وأضاف: ربما يفضل المشجعون أن يتخذ صلاح نهجًا مشابهًا لفيرجيل فان دايك، لكنه يحب ذلك فقط. إنه يحب ليفربول، ويريد أن يبقى، وبالتالي فهو يشعر أن أفضل طريقة لضمان حدوث ذلك هي زيادة الضغط على النادي من خلال وسائل الإعلام أو من خلال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. لا أعتقد أنه يمكنك أن تلومه على ذلك.

وزاد لينش: من وجهة نظر مشجعي ليفربول، ربما يكون نهج فان دايك أفضل قليلاً من حيث إبقاء الأمر هادئًا. إنه لا يتحدث عن الأمر كثيرًا. أنا متأكد من أن هذا ربما يكون الموقف المفضل للجماهير، لكن هذا الرجل مجرد ظاهرة مطلقة وكان كذلك منذ اليوم الذي دخل فيه النادي.

وأتبع: الشخصيات مختلفة في كرة القدم وفي الحياة، ويجب أن نسمح لمحمد بالتعبير عن نفسه وأعتقد أن هذا ما يفعله.

وختم لينش: في نهاية المطاف، هو يفعل ذلك بطريقة جيدة لأن الشيء الوحيد الذي يريده هو البقاء في ليفربول، لذلك يجب أن يُنظر إلى الأمر على أنه إيجابي.