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في وداع بيرسي تاو.. هؤلاء هم أفضل 5 أفارقة بتاريخ الأهلي

14
JANUARY
2025
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أعلن الأهلي المصري رسميا، انتقال نجمه الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، إلى صفوف نادي قطر القطري، مساء الإثنين.
 
ومع انتقال تاو، اعتبرته العديد من الجماهير المصرية، واحدا من أفضل الصفقات الإفريقية في صفوف "المارد الأحمر" عبر التاريخ.
 
من هم أفضل 5 محترفين من قارة إفريقيا ارتدوا قميص الأهلي؟
 
عبد المنعم شطة
 
يعتبر المدافع السوداني عبد المنعم شطة لاعب الأهلي في سبعينيات القرن الماضي، من أشهر النجوم الأفارقة الذين ارتدوا قميص المارد الأحمر عبر التاريخ.
 
وانضم شطة للأهلي خلال عام 1974، حيث أثار إعجاب المدرب الهنغاري للأهلي وقتها، ناندور هيدكوتي.
 
شطة كان أحد أبناء الجيل الذهبي للأهلي في السبعينيات، والذي هيمن على الكرة المصرية بـ5 بطولات للدوري المحلي و3 لكأس مصر وكأس دوري أبطال أفريقيا 1982 الأول في تاريخه.
 
جيلبرتو وفلافيو.. الثنائي الذهبي
 
تعاقد الأهلي خلال العقد الأول من الألفية الحالية، مع 3 لاعبين من أنغولا، وكان لوجود البرتغالي مانويل جوزيه على رأس القيادة الفنية للفريق، الدور الأبرز في ذلك.
 
أنغولا تتحدث البرتغالية والثنائي فلافيو وجيلبرتو تألقا بقميص فريق بترو أتلتيكو الأنغولي ضد الأهلي خلال نسخة دوري أبطال أفريقيا 2001 وانتصروا عليه بنتيجة 4-2 في قلب القاهرة.
 
كون جيلبرتو وفلافيو ثنائيا فتاكا في الهجوم وقادا الفريق للسيطرة على الدوري المصري من 2005 إلى 2009، والتتويج بدوري أبطال أفريقيا أعوام 2005 و2006 و2008 والعديد من الكؤوس الأخرى، بجانب برونزية مونديال الأندية 2006.
 
ابن تونس علي معلول
 
يعتبر التونسي علي معلول من أهم لاعبي الأهلي في مركز الظهير في السنوات الأخيرة، بل على مدار تاريخه أيضا، وأكثر اللاعبين الأجانب ثباتا في المستوى، منذ انتقاله إلى صفوفه في صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.
 
بيرسي تاو
 
نجم جنوب إفريقيا أصبح من أفضل لاعبي خط الوسط، خلال فترة الأهلي الأخيرة، منذ قدومه في 2021، وقاد الأهلي للقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 2023 و2024.
 
في عام 2023، حاز تاو على جائزة أفضل لاعب إفريقي محلي، والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
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