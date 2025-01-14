لماذا "يسحق" فليك ريال مدريد ويتعثر أمام "الصغار"؟

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للمرة الثانية هذا الموسم، قسى برشلونة الإسباني على غريمه ريال مدريد، مساء الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في جدة.

وحقق برشلونة انتصارا عريضا بنتيجة 5-2، كاد أن يكون أكبر من ذلك، لو لا الطرد الذي تعرض له حارس مرمى الفريق، وجساي شيزني بالدقيقة 56.

هذا "الكرنفال" سبق أن حققه المدرب هانزي فليك وكتيبته، على ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني نهاية أكتوبر الماضي، حين انتصر برباعية نظيفة في قلب مدريد.

تساؤلات كثيرة دارت حول "هيمنة" فليك على ريال مدريد، بالرغم من تخبطه مع الفرق الضعيفة بالدوري الإسباني.

وعانى برشلونة من الخسارة على ملعبه أمام لاس بالماس، وأمام ليغانيس، كما خسر خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد، وتعادل مع سلتا فيغو وريال بيتيس.

جميع هذه النتائج المتذبذبة وقعت خلال شهر واحد فقط، وهو الشهر الذي سبق فترة أعياد الميلاد نهاية العام.

الظاهرة الغريبة

هذه الظاهرة الغريبة، تعود لعدة أسباب، أولها العامل النفسي، فنادي برشلونة ولاعبيه، يعتبرون ريال مدريد خصما أزليا، لا تصح الخسارة أمامه أبدا.

النقطة الثانية هي هانزي فليك، الذي استطاع تفكيك "طريقة لعب ريال مدريد"، التي ينتهجها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والتي تعتمد على المرتدات السريعة والعشوائية الهجومية.

النقطة الثالثة، هي أن كتيبة "فليك" تتقن اللعب الهجومي ببراعة، أمام الفرق التي لا تدافع أمامها، على عكس المباريات أمام ليغانيس ولاس بالماس، عندما وقف 11 لاعبا في الخلف، وأغلقوا جميع المنافذ.

النقطة الرابعة هي الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها برشلونة قبل اللقاء بأيام، والمتمثلة بالحصول على موافقة قانونية لتسجيل نجم الفريق داني أولمو، بعد أن كان الاتحاد الإسباني للكرة قد حرم برشلونة من تسجيله، وبذلك مشاركته مع الفريق، حتى الصيف المقبل.

النقطة الخامسة هي خط الدفاع المتهالك لريال مدريد، حيث يلعب أوريليان شوميني في مركز قلب الدفاع وهو لاعب وسط، إلى جانبه الألماني توني روديغير، وكذلك لوكاس فاسكيز في الظهير الأيمن، وهو بالأساس جناح، وكذلك فيرلان مندي صاحب المستوى المتراجع في الطرف الأيسر.

وتنتظر الجماهير المواجهة "المرتقبة" بين الفريقين على استاد كامب نو، يوم 11 مايو المقبل، والتي ستقرر إذا ما كان هانزي فليك، قد سيطر تماما بالفعل على "الملكي"، أم إنها كانت "انتصارات البدايات".