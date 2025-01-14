وفاة بطلة الجزائر في "الكاراتيه كوشيكي"

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غيب الموت، يوم الأحد، بطلة الجزائر برياضة الكاراتيه سلسبيل ملاوك بوشوارب، عن عمر يناهز 18 عاما بمنزلها في عين مليلة.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بولاية أم البواقي، يوم الإثنين، وفاة بطلة الجزائر في رياضة "الكاراتيه كوشيكي" سلسبيل ملاوك بوشوارب.

وجاء في تعزية لمديرية الشباب والرياضة بولاية أم البواقي، "ببالغ الحزن و الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله بطلة الكاراتيه بوشوارب سلسبيل ملاك".

وكانت بوشوارب قد توجت بطلة للجزائر للمرة الثانية على التوالي نهاية الشهر الماضي.