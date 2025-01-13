living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رعب في الجو.. نجاة لاعبي بيراميدز من حادث طائرة

13
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرضت الطائرة الخاصة بنادي بيراميدز المصري لحالة طارئة جوية خطيرة خلال رحلتها العودة من أنغولا إلى القاهرة، مما أدى إلى إجلاء الطوارئ في مطار لواندا.
ووفقًا لمصادر قريبة من النادي، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة وهبوط الضغط الجوي في الكابينة، مما أدى إلى إغماء بعض أفراد البعثة، بما في ذلك بعض اللاعبين والطاقم الفني.
 
الطائرة، التي غادرت أنغولا في رحلة العودة إلى القاهرة، اضطرت للعودة إلى مطار لواندا بعد ساعتين من الإقلاع بسبب التقلبات الجوية القوية والمطبات الهوائية.
 
ويتم الآن تقييم الحالة الصحية لأفراد البعثة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يتم الإعلان عن أي إصابات خطيرة حتى الآن.
 
وأثارت هذه الحادثة قلقًا بشأن سلامة السفر الجوي في إفريقيا، فيما ينتظر النادي الإعلان عن موعد الرحلة الجديدة.
 
وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على مضيفه ساغرادا في أنغولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.
 
سجل هدف بيراميدز الوحيد في المباراة مروان حمدي بعد تمريرة من صديق إيغولا، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليضمن الفريق السماوي التأهل لدور الثمانية قبل مواجهة دغوليبا المالي في الجولة الأخيرة.
 
بيان رسمي من بيراميدز
 
ونشر النادي بيانا رسميا جاء فيه: "بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنغولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة، حيث باتت البعثة في العاصمة الأنغولية لواندا بعد عودتها الاضطرارية، عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين قبل أن تتعرض الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما أدى إلى تعرض بعض أفراد البعثة للإغماء".
 
وتابع: "اضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنغولا بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية، ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين".
 
وختم البيان: "فشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنغولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية، ما دفع البعثة للعودة مجددًا إلى فندق الإقامة في لواندا للمبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   