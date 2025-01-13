رعب في الجو.. نجاة لاعبي بيراميدز من حادث طائرة

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تعرضت الطائرة الخاصة بنادي بيراميدز المصري لحالة طارئة جوية خطيرة خلال رحلتها العودة من أنغولا إلى القاهرة، مما أدى إلى إجلاء الطوارئ في مطار لواندا.

ووفقًا لمصادر قريبة من النادي، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة وهبوط الضغط الجوي في الكابينة، مما أدى إلى إغماء بعض أفراد البعثة، بما في ذلك بعض اللاعبين والطاقم الفني.

الطائرة، التي غادرت أنغولا في رحلة العودة إلى القاهرة، اضطرت للعودة إلى مطار لواندا بعد ساعتين من الإقلاع بسبب التقلبات الجوية القوية والمطبات الهوائية.

ويتم الآن تقييم الحالة الصحية لأفراد البعثة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يتم الإعلان عن أي إصابات خطيرة حتى الآن.

وأثارت هذه الحادثة قلقًا بشأن سلامة السفر الجوي في إفريقيا، فيما ينتظر النادي الإعلان عن موعد الرحلة الجديدة.

وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على مضيفه ساغرادا في أنغولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

سجل هدف بيراميدز الوحيد في المباراة مروان حمدي بعد تمريرة من صديق إيغولا، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليضمن الفريق السماوي التأهل لدور الثمانية قبل مواجهة دغوليبا المالي في الجولة الأخيرة.

بيان رسمي من بيراميدز

ونشر النادي بيانا رسميا جاء فيه: "بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنغولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة، حيث باتت البعثة في العاصمة الأنغولية لواندا بعد عودتها الاضطرارية، عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين قبل أن تتعرض الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما أدى إلى تعرض بعض أفراد البعثة للإغماء".

وتابع: "اضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنغولا بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية، ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين".

وختم البيان: "فشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنغولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية، ما دفع البعثة للعودة مجددًا إلى فندق الإقامة في لواندا للمبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة".