living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أتلتيكو مدريد يفلت من فخ أوساسونا ويعتلي صدارة الليغا

13
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتلى أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على ضيفه أوساسونا، الأحد، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.
 
وتقمص النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 55، ليواصل فريق العاصمة الإسبانية صحوته عقب تحقيقه فوزه الثامن على التوالي في البطولة.
 
وأصبحت هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها أتلتيكو مدريد 14 انتصارا متتاليا في مختلف المسابقات المحلية والقارية.
 
ومنذ خسارته صفر / 1 أمام مضيفه ريال بيتيس في أكتوبر الماضي، لم يعرف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سوى لغة الفوز.
 
وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزه الثالث عشر بالدوري الإسباني هذا الموسم مقابل 5 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 44 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد (حامل اللقب).
 
في المقابل، توقف رصيد أوساسونا، الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و7 تعادلات، عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   