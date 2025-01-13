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برشلونة "سوبر إسبانيا" بعد اكتساح ريال مدريد

13
JANUARY
2025
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سجل برشلونة 4 أهداف في الشوط الأول، ليقلب تأخره بهدف إلى فوز كاسح على ريال مدريد بنتيجة 5-2، الأحد، ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسبانية.
 
وصمد الفريق الكتالوني تحت الضغط بعشرة لاعبين خلال أغلب فترات الشوط الثاني، لكنه حسم نهائي البطولة التي استضافتها جدة على مدار الأيام القليلة الماضية.
 
ولعب برشلونة بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 57، بعدما طرد الحكم حارس مرماه فويتشيتش تشيزني عندما عرقل كيليان مبابي الذي كان منفردا بالبولندي خارج المنطقة مباشرة.
 
وحملت أهداف برشلونة توقيع لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي إضافة إلى ثنائية من رافينيا، بينما كان ريال مدريد افتتح التسجيل في بداية المباراة عن طريق مبابي.
 
سخونة منذ البداية
 
ولم يستغل ريال مدريد تقدمه بهدف مبكر للغاية بعد مرور 5 دقائق سجله مبابي، بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بمراوغة بالدي، قبل أن يسدد النجم الفرنسي في شباك تشيزني.
 
وأدرك الفريق الكتالوني التعادل في الدقيقة 22 بعد هجمة سريعة منظمة بدأها جوليس كوندي بتمريرة إلى ليفاندوفسكي، الذي مهد الكرة إلى يامال ليراوغ ويسدد في شباك البلجيكي تيبو كورتوا.
 
ومنح ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء احتسبتها تقنية الفيديو، بعد عرقلة إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد غافي نجم وسط برشلونة.
 
وبعد 3 دقائق، عزز برشلونة تفوقه بهدف ثالث بكرة عرضية من كوندي قابلها رافينيا برأسية قوية في الشباك.
 
واستغل برشلونة سوء حالة منافسه، ليضيف هدفا رابعا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع سجله بالدي مستفيدا من تمريرة زميله رافينيا، بعد هجمة مرتدة سريعة لينتهي الشوط الأول بتفوق برشلونة بنتيجة 4-1.
 
وكان الشوط الثاني مثيرا للغاية، وبدأ بفرصة ضائعة من رودريغو الذي سدد كرة ارتدت من القائم الأيمن.
 
وفي هجمة سريعة لبرشلونة، مرر غافي كرة بينية إلى رافينيا الذي كسر مصيدة التسلل وانطلق من منتصف الملعب ثم راوغ وسدد في الشباك، ليسجل الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 48.
 
كلاسيكو الأرض بجدة.. هل يعادل الريال ألقاب برشلونة بالسوبر؟
 
واستمرت الإثارة بحصول تشيزني على بطاقة حمراء في الدقيقة 56، بعد عرقلة مبابي الذي كان منفردا بالمرمى.
 
واضطر الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة لتبديل اضطراري بإشراك حارس المرمى البديل إيناكي بينيا بدلا من غافي بعد طرد تشيزني.
 
ومع أول اختبار لبينيا اهتزت شباكه بهدف ثان لريال مدريد في الدقيقة 60، سجله رودريغو من ركلة حرة سددها بقوة في الشباك، بعد ارتطام الكرة بالقائم الأيسر.
 
ولم ينجح ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في استغلال النقص العددي لمنافسه على مدار أكثر من نصف ساعة، ليسقط للمرة الثانية أمام غريمه التقليدي هذا الموسم بعد الخسارة صفر-4 في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
 
أما برشلونة فقد رد اعتباره من الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 1-4 في نهائي السوبر المحلي بالموسم الماضي، ليتوج باللقب للمرة 15 في تاريخه ويعزز تربعه على قائمة الأكثر تتويجا باللقب مقابل 13 لقبا لريال مدريد.
 
كما تعادل الفريقان في المواجهات المباشرة بينهما على الملاعب السعودية في كأس السوبر الإسباني بواقع لقبين لكل فريق، حيث توج الريال بلقبين في 2022 و2024 بينما حقق برشلونة الكأس في 2023 و2025.
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