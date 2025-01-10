وزيرة الأمن تمنع منتخب الأرجنتين من المشاركة في كوبا أميركا

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أكدت باتريشيا بولريتش، وزيرة الأمن الأرجنتينية، عدم السماح للمنتخب بالسفر إلى فنزويلا من أجل المشاركة في منافسات كوبا أميركا للشباب تحت 20 عاما، بسبب المخاوف الأمنية.

وقالت في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أن الأرجنتين لن ترسل اللاعبين إلى فنزويلا خوفا من اختطافهم.

وتنطلق منافسات كوبا أميركا للشباب في 23 يناير الجاري وتستمر لغاية 16 فبراير المقبل، وكان من المقرر أن يشارك منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما في البطولة.

وكشفت وزيرة الأمن الأرجنتينية أن السبب وراء رفض إرسال لاعبي المنتخب يعود إلى اعتقال ضابط شرطة أرجنتيني في فنزويلا قبل بضعة أيام، وأوضحت: لقد دفعنا هذا إلى اتخاذ القرار، إذا تمكن منتخبنا للشباب من الذهاب إلى فنزويلا، ألا يمكن أن يتم أخذ اللاعبين كرهائن؟ لذا فهي مخاطرة.

وزادت: سنرى ما سيحدث في العاشر من الشهر الجاري، وكيف ستتغير الأحداث في فنزويلا، لكننا نواجه وضعا يمكن أن يؤخذ فيه أي شخص كرهينة، سيتعين على اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم إعادة النظر أو سيحتاج إلى تغيير مكان البطولة.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة الثانية إلى جانب البرازيل وكولومبيا والإكوادور وبوليفيا.