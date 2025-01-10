living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاتيغان يعزز صدارته لرالي داكار

10
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عزز الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق تويوتا صدارته لرالي داكار، يوم الخميس، فيما حرمت عقوبة عشر دقائق القطري ناصر العطية سائق داسيا من الفوز بأول مرحلة بعد أداء قوي في الصحراء السعودية.
 
وتفوق لاتيغان على السعودي يزيد الراجحي الذي يقود سيارة تويوتا في فريق أوفردرايف رسينج بفارق عشر دقائق و17 ثانية في الترتيب العام بعدما أنهى المرحلة الخامسة التي امتدت مسافة 428 كيلومترا من العلا إلى حائل في المركز الثالث.
 
والجمعة، يوم راحة للمتسابقين على أن يستأنف السباق، السبت، بين حائل والدوادمي.
 
وكان العطية، الفائز بالسباق خمس مرات، عبر خط نهاية المرحلة أولا لكنه تلقى عقوبة بعدما أنهى المرحلة دون إطار احتياطي.
 
وأعلن المنظمون فوز الأميركي سيث كينتيرو سائق تويوتا بالمرحلة، بفارق ثانية واحدة من زمن العطية بعد العقوبة. وكان كينتيرو قد فاز بالمرحلة الأولى من السباق بصورة مشابهة.
 
وفي الترتيب العام، يبتعد العطية بفارق 35 دقيقة خلف لاتيغان.
 
ولا يزال السائق البالغ عمره "54 عاما" يسعى لتعزيز رقمه القياسي بالفوز بمرحلة واحدة على الأقل في رالي داكار للنسخة 18 تواليا.
 
ولم تشهد صدارة فئة الدراجات النارية أي تغيير، إذ لا يزال الأسترالي دانييل ساندرز متسابق (كيه.تي.إم) في المركز الأول بفارق سبع دقائق وثانيتين عن الإسباني توشا شارينا ثاني الترتيب. ويحتل روس برانش القادم من بتسوانا المركز الثالث.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   