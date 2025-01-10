لاتيغان يعزز صدارته لرالي داكار

A + A -

عزز الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق تويوتا صدارته لرالي داكار، يوم الخميس، فيما حرمت عقوبة عشر دقائق القطري ناصر العطية سائق داسيا من الفوز بأول مرحلة بعد أداء قوي في الصحراء السعودية.

وتفوق لاتيغان على السعودي يزيد الراجحي الذي يقود سيارة تويوتا في فريق أوفردرايف رسينج بفارق عشر دقائق و17 ثانية في الترتيب العام بعدما أنهى المرحلة الخامسة التي امتدت مسافة 428 كيلومترا من العلا إلى حائل في المركز الثالث.

والجمعة، يوم راحة للمتسابقين على أن يستأنف السباق، السبت، بين حائل والدوادمي.

وكان العطية، الفائز بالسباق خمس مرات، عبر خط نهاية المرحلة أولا لكنه تلقى عقوبة بعدما أنهى المرحلة دون إطار احتياطي.

وأعلن المنظمون فوز الأميركي سيث كينتيرو سائق تويوتا بالمرحلة، بفارق ثانية واحدة من زمن العطية بعد العقوبة. وكان كينتيرو قد فاز بالمرحلة الأولى من السباق بصورة مشابهة.

وفي الترتيب العام، يبتعد العطية بفارق 35 دقيقة خلف لاتيغان.

ولا يزال السائق البالغ عمره "54 عاما" يسعى لتعزيز رقمه القياسي بالفوز بمرحلة واحدة على الأقل في رالي داكار للنسخة 18 تواليا.

ولم تشهد صدارة فئة الدراجات النارية أي تغيير، إذ لا يزال الأسترالي دانييل ساندرز متسابق (كيه.تي.إم) في المركز الأول بفارق سبع دقائق وثانيتين عن الإسباني توشا شارينا ثاني الترتيب. ويحتل روس برانش القادم من بتسوانا المركز الثالث.