living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بينتانكور يكشف حالته الصحية بعد سقوطه المروع

10
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن رودريغو بينتانكور، لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أنه بخير بعد أن خرج محمولا على محفة خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام ليفربول.
 
وسقط بينتانكور على أرضية الملعب أثناء محاولته لعب ضربة رأسية من ركلة ركنية نفذت في ملعب توتنهام، وتلقى العلاج من الجهاز الطبي، حيث كان مستلقيا بوجهه على أرض الملعب، مساء الأربعاء.
 
وبعد فوز توتنهام بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قال أنجي بوستيكوغلو إن اللاعب الأوروغواياني الدولي كان واعيا وتم نقله للمستشفى.
 
وبعدها قام بينتانكور (27 عاما) بنشر صورة على "إنستغرام" هو يرفع إبهامه مع ملاحظة كتب فيها: كل شيء على ما يرام يا رفاق! شكرا على الرسائل!
 
ولم يتم الكشف عن سبب نقله للمستشفى.
 
كان بينتانكور حاول لعب ضربة رأسية للكرة العرضية التي لعبت من الجهة اليمنى في الدقيقة السادسة، ولكن ظل مستلقيا ووجهه على أرض الملعب، وشعر اللاعبون بالقلق عندما لم ينهض. وتم نقله في الدقيقة 14. وقال بوستيكوغلو إن بينتانكور كان واعيا أثناء نقله لغرفة خلع الملابس.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   