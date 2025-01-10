بينتانكور يكشف حالته الصحية بعد سقوطه المروع

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أعلن رودريغو بينتانكور، لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أنه بخير بعد أن خرج محمولا على محفة خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام ليفربول.

وسقط بينتانكور على أرضية الملعب أثناء محاولته لعب ضربة رأسية من ركلة ركنية نفذت في ملعب توتنهام، وتلقى العلاج من الجهاز الطبي، حيث كان مستلقيا بوجهه على أرض الملعب، مساء الأربعاء.

وبعد فوز توتنهام بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قال أنجي بوستيكوغلو إن اللاعب الأوروغواياني الدولي كان واعيا وتم نقله للمستشفى.

وبعدها قام بينتانكور (27 عاما) بنشر صورة على "إنستغرام" هو يرفع إبهامه مع ملاحظة كتب فيها: كل شيء على ما يرام يا رفاق! شكرا على الرسائل!

ولم يتم الكشف عن سبب نقله للمستشفى.

كان بينتانكور حاول لعب ضربة رأسية للكرة العرضية التي لعبت من الجهة اليمنى في الدقيقة السادسة، ولكن ظل مستلقيا ووجهه على أرض الملعب، وشعر اللاعبون بالقلق عندما لم ينهض. وتم نقله في الدقيقة 14. وقال بوستيكوغلو إن بينتانكور كان واعيا أثناء نقله لغرفة خلع الملابس.