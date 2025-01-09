حبيب.. أول لبناني يصل للدور الرئيسي في بطولات "غراند سلام"

A + A -

يرجح ألا يجد اللبناني هادي حبيب صعوبة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وذلك بعدما أصبح أول لاعب لبناني في عصر البطولات المفتوحة، يصل للدور الرئيسي في منافسات فردي الرجال بإحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

وتأهل حبيب من خلال الأدوار الثلاثة الأولى من التصفيات لبطولة أستراليا، حيث فاز بمباراته الثالثة على الفرنسي كليمان شيديخ 6 - 4 و3 - 6 و7 - 6، يوم الخميس، ليحجز مقعده في الدور الرئيسي للبطولة الذي ينطلق، يوم الأحد المقبل.

ويعني التأهل للدور الرئيسي استمرار الصعود السريع لهادي حبيب، الذي شارك في أولمبياد باريس العام الماضي، حيث قابل في الدور الأول الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي فاز بالميدالية الفضية، والحاصل على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في مباراة استمرت لمدة مجموعتين ستظل عالقة في ذاكرته.

ولد حبيب (26 عاما) في هيوستن، تكساس، وانتقل إلى لبنان كطفل صغير، وتعلم اللعب هناك. وعاد لأميركا لمواصلة مسيرته الاحترافية والآن يشعر أنه يمثل روح الشعب اللبناني.

وسيتم تحديد أول منافس لحبيب في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة بعد انتهاء التصفيات.