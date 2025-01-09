صلاح يخرج عن صمته ويهاجم الأسطورة: أصبحت مهووساً بي

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هاجم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، جيمي كاراغر مدافع الفريق السابق، رداً على انتقاد الأخير عليه مؤخراً في أكثر من مناسبة.

ونشر صلاح صورة تجمعه بفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، ما اعتبره البعض رسالة ضغط على إدارة النادي، إذ تنتهي عقود الثلاثي بنهاية الموسم الجاري.

وعلق كاراغر على الصورة عبر سكاي سبورتس قائلا: أعتقد أن فان دايك ظهر كقائد للفريق في هذا الموقف في كيفية ضبطه لنفسه وقيادته للفريق. هذا شيء هام لكل اللاعبين الكبار.

وأضاف: بالحديث عن أرنولد أو صلاح، أود أن أقدم التحية لفان دايك على طريقة تعامله مع الأمر، فهو هنا للفوز بالدوري وفعل كل شيء من أجل الفريق. أعتقد أن الثنائي يجب أن يتعلم منه.

ورد صلاح على مقطع الفيديو الخاص بكاراغر إذ كتب عبر منصة "إكس": بدأت أعتقد أنك مهووس بي.

وعاد كاراغر ليرد على صلاح قائلاً: لقد كنت دائما مهووسا بك، وأتمنى أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها كاراغر، صلاح، إذ قال سابقاً: فوز ليفربول ببطولة الدوري أهم لدي من مستقبل لاعب أو آخر، وإذا واصل صلاح ما يفعله أو استمر وكيله بإرسال الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي فهذه أنانية وتفكير بالذات فقط وليس بالنادي، صلاح أصابني بالإحباط، أمام ليفربول أسبوع مهم سواء بملاقاة ريال مدريد أوروبيا أو مانشستر سيتي في الدوري وهذا أمر يعرفه محمد، فكيف يقف للحديث مع المراسلين بعد المباراة التي قاد فيها الفريق للفوز على ساوثهامبتون.

ويحق لصلاح التفاوض مع أي ناد حالياً والانتقال إليه مجاناً بنهاية الموسم الجاري حين ينتهي عقده مع ليفربول، إذ ذكر اللاعب سابقاً أنه لم يتوصل لاتفاق مع ناديه على التجديد حتى الآن.