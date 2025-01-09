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توتنهام يفسد مسيرة "اللاهزيمة" لليفربول

9
JANUARY
2025
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سجل لوكاس بيرجفال أول هدف له مع توتنهام هوتسبير، ليقود الفريق إلى الفوز 1-صفر على ليفربول، الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
 
وتلقى اللاعب السويدي البالغ من العمر 18 عاما تمريرة داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقوة في شباك الحارس أليسون بيكر في الدقيقة 86.
 
وجاء هدف المباراة الوحيد بعد دقائق من إلغاء هدف آخر لتوتنهام سجله دومينيك سولانكي، بداعي التسلل.
 
ولم يظهر ليفربول، الذي تغلب على تشلسي ليحرز لقب البطولة للمرة العاشرة الموسم الماضي، بأفضل مستوياته، ليتلقى الخسارة بعد سلسلة من 24 مباراة متتالية بلا هزيمة في كل المسابقات.
 
وتعرض ليفربول لثاني هزيمة هذا الموسم، لكن الفرصة لا تزال سانحة أمامه لقب الموازين لصالحه عبر مباراة الإياب التي يستضيفها على ملعب أنفيلد شهر فبراير المقبل.
 
وكانت منافسات الدور قبل النهائي افتتحت الثلاثاء، بفوز نيوكاسل يونايتد 2-صفر على مضيفه أرسنال.
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