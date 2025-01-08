مقابل 50 مليوناً.. غوارديولا يلجأ إلى "مصري" للخروج من كبوته

A + A -

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن مانشستر سيتي يسعى إلى إبرام صفقة في يناير بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بعد سلسلة من النتائج الكارثية لفريق المدرب بيب غوارديولا على مدار الشهرين الماضيين.

ويعتبر مرموش البالغ عمره 25 عامًا، أحد أبرز اللاعبين في الدوري الألماني، بعدما انضم إلى فرانكفورت في صفقة انتقال مجانية من فولفسبورغ مطلع الموسم الماضي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً، خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ.

وأفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن مانشستر سيتي يشعر بأن مرموش قادر على التألق في الدوري الإنجليزي بفضل سرعته وقدرته على اللعب في مراكز متعددة هجومياً.

وأضافت الصحيفة: يحاول مانشستر سيتي تجديد صفوف فريق المدرب غوارديولا في منتصف الموسم بعد سلسلة من النتائج السيئة خلال شهري نوفمبر وديسمبر والتي لم يفز فيها سوى بمباراة واحدة من أصل تسع مباريات بالدوري، بينما خسر ست مباريات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 34 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب.

وبدأ مرموش مسيرته الكروية مع ناشئي نادي وادي دجلة ثم صعد للفريق الأول تحت قيادة باتريس كارتيرون، قبل أن يتولى أحمد حسام "ميدو" مسؤولية تدريب الفريق ويبدأ في إشراكه بشكل أكبر من سابقه الفرنسي.

وخاض الدولي المصري تجربته الاحترافية الأولى حين انتقل إلى فولفسبورغ الألماني في 2017، إذ احتاج ثلاث سنوات للصعود إلى الفريق الأول، ثم خرج معاراً إلى أندية سانت باولي ثم شتوتغارت، قبل أن يتمكن من حجز مكان أساسي في تشكيلة آينتراخت فرانكفورت.