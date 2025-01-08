لحسم صفقة مرموش.. تقرير يكشف "خطوة" مانشستر سيتي

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كشفت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لحسم صفقة النجم المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن مانشستر سيتي يسعى جاهدا للتعاقد مع مرموش، هذا الشتاء.

وأضافت أن مان سيتي مستعد لدفع نحو 50 مليون جنيه إسترليني لفريقه آينتراخت فرانكفورت مقابل التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وأوضح أن مدرب الفريق الإنجليزي بيب غوارديولا يريد ضم المهاجم المصري للمساعدة في إنعاش فريقه الذي عانى من تراجع مفاجئ في الشهرين الأخيرين.

وكانت مصادر مصرية قد أشارت قبل أيام، إلى اقتراب انتقال مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي.

وقبل أيام، قال الصحفي الألماني فلوريان بلاتنبرغ المختص بأخبار الانتقالات: "أفهم أنه لا توجد حاليا مفاوضات بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي بشأن انتقال عمر مرموش، على الرغم من التقارير التي أشارت لذلك".

وينتهي تعاقد مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في 2027.

وتألق مرموش بشكل لافت في الدوري الألماني هذا الموسم، وسجل 13 هدفا في مرحلة الذهاب.