نيمار يفجر قنبلة.. قد ألعب مجددا مع ميسي وسواريز

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تصدر اسم نجم كرة القدم نيمار دا سيلفا مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

لا سيما أن اللاعب البرازيلي فجر مفاجأة من النوع الثقيل بتلميحه إلى امكانية أن يلعب مجدد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، اللذين شكل معهما حقبة ذهبية في نادي برشلونة الاسباني لمدة 3 مواسم.

وقال خلال مقابلة أمس الثلاثاء مع شبكة سي أن أن: من الواضح أن اللعب مرة أخرى مع ميسي وسواريز سيكون أمرًا لا يصدق".

كما أكد أنهم أصدقاء وما زالوا يتحدثون معاز

الدوري السعودي

لكنه شدد في الوقت عنيه على أنه "سعيد مع نادي الهلال في السعودية"

وقال إن مجيئه إلى السعودية كان جيدًا جدًا، ليس فقط بالنسبة له بل لعائلته أيضا ".

إلى ذلك، أكد أنه يتفق مع اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو في قوله إن الدوري السعودي أقوى من الدوري الفرنسي.

يذكر أن نيمار كان انضم إلى فريق الهلال السعودي في صيف 2023 بعد انضمام رونالدو إلى نادي النصر، وكريم بنزيما إلى الاتحاد .