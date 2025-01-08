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إيقاف فينيسيوس مباراتين في الدوري الإسباني

8
JANUARY
2025
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بعد اجتماعها الثلاثاء، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور مباراتين بعد اعتدائه على حارس مرمى فالنسيا ستول ديمتريفسكي، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني، الجمعة.
 
وذكرت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية أن اللجنة استندت في العقوبة إلى المادة 130 من اللائحة، بعدما أكد حكم اللقاء سوتو غرادو في تقريره أن فينيسيوس تعمد ضرب حارس فالنسيا من دون كرة، بقوة مفرطة.
 
وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس سيكون بإمكانه المشاركة في مباراة مايوركا في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، الخميس، وأيضا في المباراة النهائية حال تأهل فريقه وانتظار الفائز من برشلونة وأتلتيك بلباو.
 
وأوضحت: "نظرا لأن عقوبة الإيقاف أقل من 4 مباريات، فإنها ستنفذ في نفس البطولة التي حدثت فيها الواقعة، لذا سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباراتي ريال مدريد في الجولتين المقبلتين من الدوري أمام لاس بالماس وبلد الوليد، يومي 19 و25 يناير".
 
وأشارت أيضا إلى أنه "إذا اعتبرت اللجنة ما فعله فينيسيوس اعتداء صريحا وليس عنفا، لكان من الممكن إيقاف النجم البرازيلي 4 مباريات على الأقل، ويبدأ تنفيذ العقوبة من كأس السوبر الإسباني".
 
وكان هذا الاعتبار سيعني غياب فينيسيوس عن مواجهة مايوركا، وأيضا المباراة النهائية لكأس السوبر حال تأهل فريقه، والغياب عن مباراة ريال مدريد في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى مباراتي لاس بالماس وبلد الوليد في الدوري، في حال عدم تأهل فريقه لنهائي كأس السوبر.
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