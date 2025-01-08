بنزيمة ورفاقه إلى نصف نهائي الكأس بعد تخطي الهلال

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تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطيه الهلال 3-1 بركلات الترجيح، الثلاثاء، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

سجل للاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة (63 و114)، وللهلال سالم الدوسري (72) والبديل البرازيلي ماركوس ليوناردو (101).

وأنهى الاتحاد تفوق الهلال في كافة المسابقات خلال المواجهات الثماني الأخيرة، وسط حضور جماهيري تخطى 25 ألف متفرج.

وتعرض الهلال لضربة قوية بعد 12 دقيقة من بداية المباراة، عقب إصابة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في العضلة الخلفية، الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى إشراك ليوناردو بدلا منه.

ورواغ سالم الدوسري أكثر من لاعب من الاتحاد وسدد كرة لكنها مرت أعلى مرمى الصربي بريدراغ رايكوفيتش (9).

وسدد مهند الشنقيطي تصويبة قوية مرت أعلى مرمى المغربي ياسين بونو (20).

وانفرد ليوناردو بمرمى الاتحاد بعد تمريرة رائعة من جانب عبد الله الحمدان، إلا أن تصويبة البرازيلي تصدى لها رايكوفيتش (22).

واعترض المدافع سعد الموسي تسديدة الدوسري نحو مرمى الاتحاد (53).

وأرسل البرتغالي جواو كانسيلو عرضية رائعة قابلها الحمدان برأسية فوق مرمى رايكوفيتش (57).

وكاد البرازيلي رينان لودي يسجل هدفا رائعا في شباك الاتحاد بعد تصويبة قوية، إلا أن الكرة مرت بمحاذاة مرمى الهلال (59).

ونجح بنزيمة في تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من جانب الشنقيطي قابلها المهاجم الفرنسي بتصويبة داخل شباك بونو (63).

وعادل الدوسري إثر تمريرة من البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، قابلها سالم بتصويبة قوية (72).

وتألق بونو مانعا بنزيما من تسجيل الهدف الثاني بعد أن تصدي لتصويبة قوية، تابعها الهولندي ستيفن بيرخفين خارج المرمى (80).

وحرم رايكوفيتش الدوسري من تسجيل الهدف الثاني بعد أن انفرد بالمرمى (83) ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ووضع ليوناردو الهلال في المقدمة بهدف ثان إثر عرضية من متعب الحربي، قابلها البرازيلي بتصويبة داخل الشباك (101).

وعادل بنزيمة بعد تمريرة رائعة من عبد العزيز البيشي (114).

وتألق رايكوفيتش في التصدي لثلاث ركلات ترجيحية، واضعا فريقه في نصف النهائي.