living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بنزيمة ورفاقه إلى نصف نهائي الكأس بعد تخطي الهلال

8
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطيه الهلال 3-1 بركلات الترجيح، الثلاثاء، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
 
سجل للاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة (63 و114)، وللهلال سالم الدوسري (72) والبديل البرازيلي ماركوس ليوناردو (101).
 
وأنهى الاتحاد تفوق الهلال في كافة المسابقات خلال المواجهات الثماني الأخيرة، وسط حضور جماهيري تخطى 25 ألف متفرج.
 
وتعرض الهلال لضربة قوية بعد 12 دقيقة من بداية المباراة، عقب إصابة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في العضلة الخلفية، الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى إشراك ليوناردو بدلا منه.
 
ورواغ سالم الدوسري أكثر من لاعب من الاتحاد وسدد كرة لكنها مرت أعلى مرمى الصربي بريدراغ رايكوفيتش (9).
 
وسدد مهند الشنقيطي تصويبة قوية مرت أعلى مرمى المغربي ياسين بونو (20).
 
وانفرد ليوناردو بمرمى الاتحاد بعد تمريرة رائعة من جانب عبد الله الحمدان، إلا أن تصويبة البرازيلي تصدى لها رايكوفيتش (22).
 
واعترض المدافع سعد الموسي تسديدة الدوسري نحو مرمى الاتحاد (53).
 
وأرسل البرتغالي جواو كانسيلو عرضية رائعة قابلها الحمدان برأسية فوق مرمى رايكوفيتش (57).
 
وكاد البرازيلي رينان لودي يسجل هدفا رائعا في شباك الاتحاد بعد تصويبة قوية، إلا أن الكرة مرت بمحاذاة مرمى الهلال (59).
 
ونجح بنزيمة في تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من جانب الشنقيطي قابلها المهاجم الفرنسي بتصويبة داخل شباك بونو (63).
 
وعادل الدوسري إثر تمريرة من البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، قابلها سالم بتصويبة قوية (72).
 
وتألق بونو مانعا بنزيما من تسجيل الهدف الثاني بعد أن تصدي لتصويبة قوية، تابعها الهولندي ستيفن بيرخفين خارج المرمى (80).
 
وحرم رايكوفيتش الدوسري من تسجيل الهدف الثاني بعد أن انفرد بالمرمى (83) ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.
 
ووضع ليوناردو الهلال في المقدمة بهدف ثان إثر عرضية من متعب الحربي، قابلها البرازيلي بتصويبة داخل الشباك (101).
 
وعادل بنزيمة بعد تمريرة رائعة من عبد العزيز البيشي (114).
 
وتألق رايكوفيتش في التصدي لثلاث ركلات ترجيحية، واضعا فريقه في نصف النهائي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   