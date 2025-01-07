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فان دايك يعرض خدماته على ريال مدريد.. والرد "صادم"

7
JANUARY
2025
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أفاد تقرير صحفي من شبكة "ريليفو" الإسبانية بأن مدافع المنتخب الهولندي ونادي ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك تواصل مع ريال مدريد من أجل الانتقال إليه، لكن طلبه قوبل بالرفض.
 
وأوضحت الشبكة أن فان دايك أبدى عبر وكلائه الرغبة في الانتقال لريال مدريد لكن الأخير رفض ذلك معللا موقفه بالبحث عن صفقات تلائم النادي بشكل أكبر.
 
واعتبرت الصحيفة أن رفض الريال التعاقد مع مدافع مميز مثل فان دايك يأتي في وقت يعاني فيه النادي من أزمة في خط الدفاع لا سيما في ظل تكرار إصابة كل من دايفد آلابا وإيدير ميليتاو.
 
التقرير كشف أن سبب رفض ريال مدريد يعود إلى تعويله على تعافي الثنائي من الإصابة والوصول إلى أعلى مستوى لهما في الفترة المقبلة.
 
يشار إلى أن عقد فان دايك مع ليفربول ينتهي نهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع للنادي الذي يريده بدءا من شهر يناير الجاري.
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