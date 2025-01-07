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ريال مدريد يسحق مينيرا.. ويبلغ ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

7
JANUARY
2025
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حجز ريال مدريد بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم من دون عناء إثر فوزه السهل على مضيفه ديبورتيفو مينيرا من الدرجة الرابعة 5-0 الإثنين في دور الـ32.
 
وحسم النادي الملكي الذي خاض المباراة بتشكيلة رديفة قادها الثلاثي لوكا مودريتش وفيديركو فالفيردي وإدواردو كامافينغا، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.
 
وأكد ريال مدريد الفائز على مضيفه فالنسيا (2-1) يوم الجمعة الماضي في مباراة مؤجلة من الدوري الإسباني خولته انتزاع الصدارة، استعداده الجيد لمواجهة ريال مايوركا الخميس المقبل في مدينة جدة السعودية في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر المحلية التي يحمل لقبها.
 
وأبقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام على دكة البدلاء إلى جانب المدافعين الفرنسي فيرلان مندي ولوكاس فاسكيس ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني وداني سيبايوس، فيما غاب حارس المرمى العملاق البلجيكي تيبو كورتوا وقطب الدفاع الدولي الألماني أنتونيو روديغر.
 
ومنح أنشيلوتي الفرصة إلى بعض اللاعبين الذين لا يحظون بدقائق كثيرة في الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا خصوصا البرازيلي أندريك وأردا غولر والمغربي إبراهيم دياز.
 
ودفع المدرب الإيطالي بسيبايوس مكان فالفيردي مطلع الشوط الثاني، قبل أن يشرك فينيسيوس ومبابي وفاسكيس دفعة واحدة مكان مودريتش وكامافينغا ولورنسو في الدقيقة 63.
 
وبكر ريال مدريد بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر فالفيردي بيمناه من مسافة قريبة، وأضاف كامافينغا الهدف الثاني برأسية إثر تمريرة من فران غارسيا، وعزز غولر بالثالث بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من فالفيردي.
 
وحرم القائم الأيسر دياز من هز الشباك برده تسديدته في الدقيقة 52، وأضاف القائد المخضرم مودريتش الهدف الرابع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من دياز، قبل أن يختم غولر المهرجان بهدف خامس بمتابعته كرة لفران غارسيا من داخل المنطقة داخل المرمى الخالي بعد هجمة مرتدة قادها مبابي.
 
ولحق ريال مدريد بأندية ريال سوسييداد وسلتا فيغو وليغانيس وأتلتيك بلباو حامل اللقب وريال بيتيس وأوساسونا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وخيتافي ورايو فايكانو وألميريا وإلتشي وبونتيفيدرا وأورينسي.
 
ويختتم دور الـ32 الثلاثاء بلقاء إلدينسي من الدرجة الثانية مع فالنسيا.
 
وتُسحب قرعة الدور ثمن النهائي الأربعاء على أن تقام مبارياته في الفترة بين 14 و16 يناير الحالي.
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