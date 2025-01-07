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بهدف قاتل.. ميلان يتوج بلقب السوبر الإيطالي على حساب الإنتر

7
JANUARY
2025
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سجل تامي أبراهام هدفا في الوقت بدل الضائع ليكمل انتفاضة ميلان المذهلة في الفوز 3-2 على الإنتر ليتوج بكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدفين في الرياض يوم الإثنين.
 
وتقدم الإنتر عن طريق لاوتارو مارتينيز قرب نهاية الشوط الأول، وضاعف مهدي طارمي النتيجة بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة.
 
وقلص تيو هرنانديز الفارق في الدقيقة 52 لميلان من ركلة حرة قبل أن يتمكن كريستيان بوليسيك من إدراك التعادل قبل عشر دقائق من النهاية.
 
وبدا أن المباراة ستحسم بركلات الترجيح لكن أبراهام صدم الإنتر بعدما سجل هدف الفوز قبل لحظات من صفارة النهاية.
 
ونجح ميلان في تحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، معادلا بذلك رقم غريمه التقليدي الإنتر، ومبتعدا بفارق لقب واحد فقط خلف يوفنتوس الأكثر تتويجا بالمسابقة عبر تاريخها.
 
وأصبح ذلك اللقب هو الأول للمدرب البرتغالي الجديد للفريق، سيرجيو كونسيساو، والذي تولى المهمة قبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة في الرياض، حيث خلف في المنصب مواطنه باولو فونسيكا الذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.
 
وكان ميلان قد فاز في قبل النهائي على يوفنتوس 2-1، بعدما كان خاسرا بهدف، وهو ما كرره في نهائي البطولة أمام الإنتر.
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