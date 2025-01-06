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هالاند وميسي ورونالدو يطاردون الأرقام القياسية في 2025

6
JANUARY
2025
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يتطلع نجوم الساحرة المستديرة لمطاردة المزيد من الأرقام القياسية في مسيرتهم الحافلة بالإنجازات والألقاب، وذلك خلال عام 2025، أملا في تعزيز تواجدهم كأبرز أساطير كرة القدم في العالم حاليا.
 
وألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على الأرقام القياسية التي يسعى أباطرة كرة القدم لتحقيقها في العام الجديد، حيث يبرز كل من المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، والهداف البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني الصاعد لامين يامال، بالإضافة للأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما نرصده في السطور التالية.
 
950
ربما يصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 950 هدفا رسميا في مسيرته، حيث يبلغ النجم البرتغالي من العمر 39 عاما حاليا، وسجل بالفعل 916 هدفًا، بعدما سجل 43 هدفا مع فريقه النصر السعودي ومنتخب بلاده في عام 2024، فيما يلاحقه ميسي في المركز الثاني بـ850 هدفا.
 
125
قد تصبح ويندي رينارد أول لاعبة تشارك في 125 مباراة في دوري أبطال أوروبا للسيدات، حيث وصلت اللاعبة البالغة من العمر 34 عامًا إلى 122 مباراة، بعدما قادت ليون الفرنسي لبلوغ دور الثمانية بالمسابقة القارية للموسم الحالي.
 
وتسعى رينارد أيضا لتعزيز سجلها في الظهور في أكبر عدد من النهائيات إلى 12 مباراة نهائية، بينما تطمح المدافعة وزميلتها في الفريق أوجيني لو سومر إلى أن تصبح أول لاعبة تحقق اللقب 9 مرات.
 
100
يتجه إرلينغ هالاند لتحطيم الرقم القياسي في الوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في أقل عدد من المباريات، وهو الرقم الذي يحمله آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا، بعدما وصل إلى هذا الرصيد التهديفي بعد 124 مباراة في البطولة العريقة، يليه هاري كين (141 مباراة)، وسيرجيو أغويرو (147)، وتيري هنري (160)، ومحمد صلاح (162).
 
وسجل هالاند 79 هدفا في 86 مباراة بالمسابقة، ومن المقرر أيضا أن يحطم ماكينة الأهداف النرويجية رقم الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 50 هدفا في 62 مباراة، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما 46 هدفًا في 45 لقاء بالبطولة حتى الآن.
 
55
من المتوقع أن يعادل فريق سيلتيك عدد ألقاب الدوري الاسكتلندي الذي حققه غريمه التقليدي رينجرز، والذي بلغ 55 لقبا.
 
ورغم خسارته في مباراة الديربي التي أقيمت يوم الخميس الماضي، يتقدم سيلتيك بفارق 11 نقطة عن رينجرز صاحب المركز الثاني بعد 19 جولة، في حين يحمل لينفيلد من أيرلندا الشمالية الرقم القياسي العالمي لعدد ألقاب الدوري (56)، مع وجود العملاقين الأوروغوايانيين بينارول (52) وناسيونال (49) في المراكز الخمسة الأولى.
 
50
من الممكن أن يصبح ليونيل ميسي أول لاعب في التاريخ يفوز بـ50 لقبا في مسيرته الاحترافية، حيث يمتلك النجم الأرجنتيني 45 لقبا، بواقع 34 مع برشلونة الإسباني، و6 مع منتخب بلاده، و3 مع باريس سان جرمان الفرنسي، و2 مع إنتر ميامي الأميركي.
 
ويستعد إنتر ميامي للعب في كأس الدوري، والدوري الأميركي لكرة القدم، وكأس أبطال كونكاكاف، وكأس العالم للأندية في عام 2025، بينما من المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإسباني في بطولة "فايناليسما"، التي تقام بين بطلي كأس الأمم الأوروبية وكأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).
 
25
من المحتمل أن يصبح لامين يامال والإكوادوري كيندري بايز، البالغان من العمر 17 عاما، أول لاعبين في التاريخ يصلان إلى 25 مباراة دولية قبل سن 19 عامًا.
 
سيبلغ بايز 18 عامًا في مايو المقبل، وسيفعل الإسباني نفس الشيء بعد شهرين، وبالمقارنة، كان كيليان مبابي يبلغ من العمر 19 عامًا حين حقق هذا الرقم مع منتخب فرنسا، بينما كان ميسي، والبرازيليان بيليه ورونالدو، وكذلك كريستيانو رونالدو في العشرين من العمر، عندما وصلا لهذا الرصيد من المباريات الدولية.
 
9
يطمع روبرت ليفاندوفسكي في التفوق على ليونيل ميسي، ويصبح صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز الهداف بأحد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
 
وحصل ميسي على جوائزه الثمانية في 19 موسمًا قضاها مع برشلونة، الذي فاز معه بالعديد من جوائز هداف الدوري الإسباني، وباريس سان جرمان الذي توج معه بلقب هداف الدوري الفرنسي، حينما كان لاعبا في صفوفه، بينما تمكن البولندي بشكل مذهل من الفوز بثماني جوائز في 14 موسمًا فقط مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، اللذين نال معهما جائزة هداف الدوري الألماني أكثر من مرة، وكذلك برشلونة.
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