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مدرب الزمالك: التعادل مع المصري في كأس الكونفيدرالية "عادل"

6
JANUARY
2025
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عزز المصري البورسعيدي وضيفه الزمالك آمالهما في التأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، بعد تعادلهما السلبي في قمة مصرية على ملعب برج العرب في الإسكندرية الأحد، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.
 
وأبدى السويسري كريستيان غروس المدير الفني لفريق الزمالك ارتياحه للتعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
 
وقال غروس في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إن التعادل عادل ما بين الفريقين.
 
وأضاف: "الطريق الرئيسي للمشاركة في المباريات بالنسبة لي هو الاجتهاد في التدريبات وهو المعيار الأهم".
 
وأوضح المدرب السويسري: "لا أريد الحديث عن الانتقالات واللاعبين الذين نرغب بضمهم إلا مع حسم الصفقات".
 
وتابع قائلا: "بعد فوز إنييمبا على بلاك بولز اليوم هدفي هو الحفاظ على الصدارة".
 
ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفيدرالية برصيد ثماني نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط عن إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.
 
وحقق إنيمبا في ذات المجموعة فوزا ساحقا على ضيفه بلاك بولز 4-1، ليتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط في المركزين الثالث والرابع تواليا.
 
ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز في الجولة الخامسة في مباراة نقلت من موزمبيق إلى القاهرة بعد اتفاق الناديين وموافقة الاتحاد الإفريقي "كاف"، فيما يحل المصري ضيفا على إنيمبا في نيجيريا.
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