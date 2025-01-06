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بعد سخرية روي كين.. مدرب ليفربول يدافع عن ألكسندر أرنولد

6
JANUARY
2025
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دافع آرني سلوت مدرب ليفربول عن ترينت ألكسندر أرنولد الذي تعرض لانتقادات لاذعة بعد التعادل 2-2 مع مانشستريونايتد، الذي يقع في منتصف جدول الترتيب، يوم الأحد وهي النتيجة التي بدت وكأنها "خسارة نقطتين" لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتفوق ثنائي يونايتد برونو فرنانديز وديوغو دالوت على مدافع ليفربول، الذي ارتبط في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى عملاق إسبانيا ريال مدريد، في أغلب فترات المباراة ولم يتردد قائد يونايتد السابق روي كين في توجيه الانتقادات له.
 
وقال كين في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "نتحدث عن مدى تألق ترينت في الهجوم، لكن أسلوب دفاع ترينت اليوم. يا إلهي، الأمر أشبه بتصرفات تلاميذ المدارس".
 
وأضاف: "هناك حديث عن انتقاله إلى ريال مدريد، والطريقة التي يدافع بها تعني أنه سينتقل إلى ترانمير روفرز (الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بإنجلترا) بعدها. عليه أن يتحسن".
 
وعندما سُئل عما إذا كان أرنولد مشغولا بالأحاديث حول عقده، الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم، قال سلوت "أنا لا أؤمن بهذه الأشياء".
 
وأوضح "أعتقد أن تسعة من كل عشرة أشخاص سيقولون لك إن ذلك أثر عليه، لكنني واحد من العشرة الذين يقولون لك إن ذلك لم يؤثر عليه. ما أثر عليه هو أنه اضطر إلى اللعب على برونو فرنانديز وديوغو دالوت، وهما لاعبان أساسيان في تشكيلة البرتغال، وهما رائعان للغاية".
 
وتابع سلوت قائلا: ""لدينا لاعب رائع هنا وهو ديوغو جوتا، وهو لا يلعب حتى مع منتخب البرتغال. لذا فإن هذا يخبرك بمدى جودة مانشستر يونايتد. ربما يخبرك الجميع أن الأمر يتعلق بالشائعات. لكن رأيي مختلف".
 
ورد نادي ترانمير روفرز على تعليقات كين بمنشور ساخر على منصة التواصل الاجتماعي إكس، كتب فيه "ترينت إلى ترانمير، روي؟ لا، نحن بخير، شكرا".
 
وسجل جودي جاكبو ومحمد صلاح هدفي ليفربول، الذي ظل في صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.
 
واعتبر سلوت التعادل أشبه بخسارة الفريق 1-صفر أمام نوتنغهام فورست في منتصف سبتمبر الماضي، وهي الهزيمة الوحيدة له هذا الموسم.
 
ولفت إلى أنه "بالطبع، نشعر بالحزن لأننا فقدنا نقطتين. كانت مباراة صعبة، ربما تشبه مباراة نوتنغهام فورست، حيث كان أسلوب لعب الفريقين متشابها للغاية. يلعبان بدفاع متأخر وبكثير من اللاعبين، وإذا كانت الكرة بحوزتهما (يونايتد وفورست)، لا يخاطران ببناء الهجمات، بل يتناقلان الكرة لفترة طويلة".
 
واختتم حديثه قائلا: "ليس من السهل دائما اللعب أمام هذا الأسلوب من كرة القدم، وهذا ما ظهر أمام فورست، وما ظهر اليوم أيضا".
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