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فان دايك يتحدث عن أسوأ سيناريو.. وفيرنانديز "محبط"

6
JANUARY
2025
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قال قائد ليفربول فيرجيل فان دايك إن فريقه أفلت من سيناريو كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا خلال مباراة مانشستر يونايتد، التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد.
 
وصرح فان دايك عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بصراحة، كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ بكثير، لقد أتيحت لمانشستر يونايتد فرصة كبيرة في نهاية المباراة".
 
وأضاف المدافع الهولندي: "بالتأكيد أشعر بخيبة أمل بسبب فقدان النقاط على ملعبنا، ولكن ما حدث قد حدث، ويجب أن نتطلع للأمام".
 
وأوضح: "لقد تقدمنا بنتيجة 2-1 ولكن لم ننجح في الاستحواذ على الكرة بشكل جيد بل فقدناها بسهولة ثم كانت خطوطنا مفتوحة بشكل غير مناسب، لسنا فريقا مثاليا، ويجب أن نتعلم من هذه المباراة".
 
وشدد نجم ليفربول: "لم نقلل من شأن مانشستر يونايتد، هذا كلام يتردد في وسائل الإعلام فقط، ولا علاقة لنا به، لقد جهزنا لمباراة صعبة، وهو ما حدث اليوم".
 
وأختتم فان دايك تصريحاته: "تركيزنا على المباراة القادمة ولا نلتفت لترتيبنا في جدول الدوري".
 
ويعتلي ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة من 19 مباراة خلفه أرسنال في المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 20 مباراة.
 
قائد مانشستر يونايتد
 
من جانبه، قال البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، إن تعادل فريقه مع مضيه ليفربول ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يبدو مرضيا رغم أن فريقه كان قريبا من تحقيق الفوز.
 
وقال فيرنانديز في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" البريطانية عقب اللقاء: "لقد تم انتقادنا في الفترة الماضية وكان مركزنا في ترتيب الدوري دليل على استحقاقنا للانتقاد، خسرنا العديد من النقاط وحتى اليوم لا يمكننا أن نكون سعداء بالحصول على نقطة واحدة، نريد النقاط وكان يمكن أن نفوز بالمباراة في النهاية، لكنها نتيجة عادلة، كلا الفريقين لعبا بشكل جيد".
 
وأضاف: "أنا محبط نوعا ما، إذا أظهرنا ذلك المستوى في مواجهة ليفربول متصدر الترتيب، لماذا لا يمكننا فعل ذلك في أي مكان آخر، هذا أغضبني كثيرا، بالنسبة لي أرى أنني قدمت أداء جيدا، قلت من قبل إننا بحاجة إلى المزيد من أجل الوصول لقمة مستوانا في الموسم الحالي".
 
وتابع: "أن نكون خاسرين بنتيجة 1-2 ثم نسجل التعادل أمر جيد من أجل الحصول على نقطة، لكننا نحتاج إلى المزيد، الآن لدينا مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال وستكون مباراة صعبة للغاية لكننا نرغب في الوصول إلى النهائي مجددا".
 
وأوضح اللاعب البرتغالي: "نعلم مدى صعوبة مواجهة ليفربول، اليوم بذلنا جهدا حقيقيا في المباراة، لعبنا بالكثير من الشغف والشجاعة وهو ما منحنا شيئا من تلك المباراة، يجب أن تبذل جهدا، وهذا سبب حصولنا على شيء من مباراة اليوم".
 
واختتم فيرنانديز تصريحاته قائلا: "لا يمكن أن نتوقف هنا، يجب أن نذهب بغضبنا وإحباطنا للمباراة المقبلة لكي نتفهم أن ذلك هو المستوى المأمول، إذا كنا قادرين على فعل ذلك في آنفيلد، فإنه يمكننا فعله في أي مكان آخر".
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