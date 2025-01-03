كونسيساو بعد قيادة ميلان: وجدت فريقاً متواضعاً

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أبدى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني الجديد لفريق ميلان، إعجابه باستجابة لاعبه في محاولاته لزرع الأفكار الجديدة في الفريق قبل مواجهة يوفنتوس، يوم الجمعة، في قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتم تعيين كونسيساو كبديل لمواطنه والمدرب السابق للفريق باولو فونسيكا، يوم الاثنين الماضي، وكان عليه أن يبدأ العمل مباشرة وسافر مع لاعبيه إلى العاصمة السعودية الرياض حيث ستقام منافسات البطولة، التي يسعى ميلان للتتويج بلقبها للمرة الثامنة في تاريخه.

وقال كونسيساو قبل أول مباراة له كمدرب للفريق: لقد وجدت فريقا متواضعا وعازما على تعلم أسلوب ومتطلبات المدرب.

وأضاف: هذا مهم للغاية أنه أساس العمل الجاد في رأيي، لم يتسن لنا المزيد من الوقت للعمل، لكننا تحلينا بالفاعلية في نقل ما هو مطلوب منا.

وتابع مدرب بورتو السابق: كل مباراة مختلفة، حتى مع وضع السنوات الماضية كلاعب في الاعتبار، التوقيت فقط هو العائق، إذا سألتتي حول رغبتي في أن أحظى بوقت للعمل مع اللاعبين وأن يكون الجميع موجودا، سأقول نعم.

وأوضح: لكنني كنت أعلم منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى الفريق هو أننا سنواجه يوفنتوس برؤوس مرفوعة ولا مكان للأعذار.