مدرب بلوزداد الجزائري: هدفنا رد الاعتبار أمام الأهلي المصري

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أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري عبد القادر عمراني، جاهزية الفريق الكاملة لمواجهة الأهلي المصري، الجمعة، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عمراني في مؤتمر صحفي الخميس إن هدفه هو تحقيق الفوز للحفاظ على فرص تأهلهم لدور الثمانية بالبطولة ورد الاعتبار في خسارة المباراة الماضية باستاد القاهرة.

وكان الأهلي تغلب على شباب بلوزداد 6 - 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف: "الأخطاء الفردية كانت سببا في الخسارة الكبيرة المباراة الماضية ولدينا مواجهة مهمة في الجولة الرابعة ونسعى للفوز".

وأوضح: "الأهلي فريق كبير والغيابات لا تؤثر فيه وهدفنا هو تحقيق الفوز على ملعب 5 جويليه".

وقال: "قضية إسلام سليماني صنعت الكثير من الجدل مؤخرا، هو لاعب محترف وقائد ولست أنا من سيصغر منه أو يقلل منه".