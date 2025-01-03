تشكيلة الدوري الإنجليزي المثالية.. مفاجأة بشأن صلاح وهالاند

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كشفت شبكة "هو سكورد" عن غياب كل من المصري محمد صلاح والنرويجي إيرلينغ هالاند عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024.

وبحسب الشبكة، فقد غاب صلاح جناح ليفربول عن التشكيل الأفضل لعام 2024، رغم تصدره لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بينما غاب هالاند مهاجم مانشستر سيتي رغم كونه هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.

ووفق الشبكة، فإن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز ضمت في حراسة المرمى حارس برينتفورد مارك فليكين، وفي الدفاع جوسكو غفارديول لاعب مانشستر سيتي، وجيميس تاركوفسكي لاعب إيفرتون، مع غابرييل ماغاليس الذي يلعب لصالح أرسنال، وألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

في وسط الملعب، حل رودري متوسط ميدان مانشستر سيتي ومعه كول بالمر لاعب تشيلسي وإيزي لاعب كريستال بالاس.

بينما ضم خط الهجوم كلا من لويس دياز لاعب ليفربول وكاي هافيرتز الذي يلعب لصالح أرسنال وبوكايو ساكا ضمن ضفوف المدفعجية.