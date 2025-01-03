living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دومفريس يقود إنتر ميلان لنهائي كأس السوبر الإيطالي

3
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل دينزل دومفريس هدفين في الشوط الثاني قاد بهما إنتر ميلان للفوز 2-صفر على أتلانتا يوم الخميس في الرياض، والتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم، إذ بات بطل إيطاليا على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي.
 
سجل دينزل دومفريس هدفين في الشوط الثاني قاد بهما إنتر ميلان للفوز 2-صفر على أتلانتا يوم الخميس في الرياض، والتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، إذ بات بطل إيطاليا على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي.
 
ويلتقي إنتر في النهائي المقرر يوم الإثنين المقبل مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة الجمعة بين يوفنتوس وميلان.
 
وبينما اعتمد سيموني إنزاغي مدرب إنتر على أقوى تشكيلة أساسية متاحة لديه، فجر جيان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا، الذي يفتقد بالفعل جهود هدافه ماتيو ريتيغي بسبب الإصابة، مفاجأة بإشراك أديمولا لوكمان وشارل دي كيتيليري ضمن البدلاء.
 
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي إثر تألق ماركو كارنيسيكي حارس مرمى أتلانتا الذي تصدى مبكرا لكرة خطيرة من لاوتارو مارتينيز سددها من مسافة قريبة.
 
وبعدها تصدى كارنيسيكي لكرتين متتاليتين من مارتينيز وفيدريكو ديماركو.
 
وصنع أتلانتا فرصة جيدة واحدة خلال الشوط الأول مستغلا تشتيتا سيئا بالرأس من جانب مدافع الإنتر أليساندرو باستوني، إذ وصلت الكرةإلى جورجيو سكالفيني الذي وجهها بضربة رأس لكنها كانت باتجاه الحارس يان سومير.
 
وفي الشوط الثاني، حصل إنتر على ركلتين ركنيتين مبكرتين، وتقدم بهدف عندما وصلت الكرة إلى دومفريس داخل منطقة الست ياردات، وكان دومفريس يقف وظهره إلى المرمى لكن اللاعب الهولندي استلم الكرة برأسه قبل أن يسددها ببراعة إلى داخل الشباك.
 
ورد غاسبريني بإشراك لوكمان ودي كيتيليري من مقاعد البدلاء إلى جانب إديرسون، لكن إنتر عزز تقدمه بالهدف الثاني من هجمة مرتدة مستغلا اندفاع أتلانتا للهجوم.
 
ووجه ديماركو تمريرة باتجاه مهدي طارمي لكن الكرة وصلت إلى دومفريس الذي سددها دون تردد ليفاجئ الحارس كارنيسيكي، إذ ارتطمت بالعارضة ثم سكنت الشباك.
 
وقال مدافع الإنتر باستوني لشبكة سبورت ميدياست "كنا نعلم مدى صعوبة الأمر أمام أتلانتا، وأنهم لن يمنحوننا سوى مساحات قليلة. في مثل هذه المواقف، يجب على الموهبة الفردية أن تتألق، واليوم قام دينزل بهذا الأمر".
 
ومن جانبه، قال غاسبريني "لدينا العديد من اللاعبين. مررنا بمرحلة صعبة للغاية في الدوري وكان الوقت مناسبا لاختبار اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرا منذ البداية لم أرفض المنافسة، لقد حاولنا الفوز ودفعنا بفريق قوي للغاية، لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   