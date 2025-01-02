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ريال مدريد يطلب ضم ألكسندر أرنولد.. وليفربول يرد

2
JANUARY
2025
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ذكرت تقارير أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض أول عرض من ريال مدريد الإسباني لضم ترينت ألكسندر أرنولد لاعب الفريق.
 
وأثيرت تكهنات بشأن مستقبل أرنولد مع انتهاء عقده الحالي مع النادي الإنجليزي في الصيف المقبل.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" أن العملاق المدريدي بدأ اختبار قوة ليفربول من خلال الاستفسار عن إمكانية ضم الظهير الأيمن الإنجليزي الذي يمكنه الرحيل مجانا في غضون ستة أشهر.
 
ويتردد أن ليفربول لم يخف رغبته في توقيع عقد جديد مع ألكسندر أرنولد، وشدد على أن اللاعب ليس للبيع.
 
من جانبه لم يعلن أرنولد عن رغبته في مغادرة ناديه الإنجليزي، لكن إدارة ليفربول ينتظرها صيف ساخن في ظل انتهاء تعاقد نجمي الفريق محمد صلاح وفيرغيل فان دايك.
 
وتحرك ريال مدريد خطوة محسوبة، نظرا لأن أرنولد بإمكانه الاتفاق على التعاقد مع ناد آخر اعتبارا من أول يناير 2025.
 
ويرى مايكل أوين نجم ليفربول السابق أن توقيت تحرك ريال مدريد يؤكد نوايا النادي الإسباني.
 
وكتب أوين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كشف ريال مدريد عن نواياه في التعاقد مع أرنولد، يدفعني للاعتقاد بأن انتقال اللاعب إلى إسبانيا يبقى مسألة وقت فقط".
 
وأضاف النجم الإنجليزي "إذا كان أرنولد لديه نية في التجديد مع ليفربول، لما تحرك ريال مدريد لمحاولة ضمه رسميا".
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