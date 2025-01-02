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باريس سان جرمان يغري محمد صلاح بـ"راتب أسبوعي ضخم"

2
JANUARY
2025
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يحاول باريس سان جرمان الفرنسي جذب النجم المصري محمد صلاح للعب في صفوفه خلال الموسم المقبل بعدما قدم له عرضا مغريا، وفقا لأنباء صحفية.
 
وكتب الصحفي الشهير بشبكتي "يوروسبورت" و"سكاي سبورتس" رومان كوليه غودين، على حسابه في منصة "إكس": "باريس سان جرمان يريد بشدة التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل".
 
وأضاف غودين أن باريس سان جرمان عرض "راتبا أسبوعيا قدره 500 ألف يورو لمدة 3 مواسم".
 
وتابع رومان كوليه عبر حسابه أن العرض الباريسي يأتي بينما: "ليفربول يقدم عرضا لتمديد عقد صلاح مع تخفيض طفيف في الراتب، ليصبح 400,000 يورو أسبوعيا لمدة موسمين فقط".
 
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع الآن مجانا مع أي نادٍ.
 
ومساء الأحد، صرح صلاح عقب نهاية المباراة أمام ويستهام يونايتد: "لا، نحن بعيدون عن ذلك (تجديد العقد مع ليفربول) ولا أريد أن أضع أي شيء في وسائل الإعلام".
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