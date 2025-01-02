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راشفورد يحسم الجدل بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد

2
JANUARY
2025
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وصف ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، التكهنات الأخيرة بشأن مستقبله مع ناديه بـ"السخيفة".
 
وزعم تقرير إخباري بأن مهاجم يونايتد التقى بإحدى الوكالات الرياضية الرائدة لمحاولة التعجيل بالانتقال بعيدًا عن قلعة (أولد ترافورد).
 
يأتي هذا بعد أن قال راشفورد (27 عاما) في مقابلة الشهر الماضي إنه مستعد لـ"تحد جديد" بعد أن خرج من حسابات المدرب البرتغالي الجديد روبن أموريم.
 
لكن راشفورد، الذي يمثله حاليا شقيقه دواين ماينارد، كتب على حسابه الخاص بتطبيق (إنستغرام): "لقد تمت كتابة الكثير من القصص الكاذبة على مدار الأسابيع القليلة الماضية. لكن يا رفاق هذا الأمر أصبح سخيفا - لم أقابل أي وكالة ولم يكن لدي أي خطط".
 
وتم استبعاد راشفورد خلال المباريات الأربع الأخيرة لمانشستر يونايتد الشهر الماضي، بدءًا من مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي، قبل أن يكون بديلا غير مشارك في خسارة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد، الإثنين بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وعانى راشفورد من تراجع مستواه خلال الموسم الحالي العصيب، الذي يمر به مانشستر يونايتد، حيث سجل 4 أهداف فقط في الدوري المحلي.
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